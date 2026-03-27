馬辦家變！羅智強談父親失智想到「他」：請大家多點包容

前總統馬英九與國民黨立委羅智強。（資料照）

馬英九基金會人事案延燒，前基金會執行長蕭旭岑遭控違反財政紀律，蕭反駁指馬英九「很多事」都忘記了，遭外界懷疑馬疑似失智。馬英九子弟兵、國民黨立委羅智強在臉書分享父親失智的經過，並指另外一個對他來說「非常重要的人」，也開始出現父親早期類似的狀況，「我心中除了不捨，還是不捨，請大家多給他一點包容」。

羅智強表示，這兩天心情有點沉重、難過，「有些話，我一時之間，真的不知從何說起，那就從父親的失智開始說起吧」。幾年前，父親開始容易忘事，他以為只是年紀大了都會有的問題，後來父親開始常有疑心，覺得身邊有不乾淨的東西想害他，情緒也變得不太穩定，很容易哭，也容易低落。

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羅智強說，小時候除了祖父和祖母過世的時候，他從沒看過父親哭。很快地他意識到，父親可能是失智症，去看醫生確認了父親有失智的症狀。後來父親的症狀愈來愈明顯，有時候知道他是誰，卻叫不出名字，會把他認成自己的弟弟，「他的記憶開始錯亂、遺漏」。

但羅智強發現，只要他說故事給父親聽，父親有時就能想起他是誰。所以他每次回家，都會準備一些自己寫的童話寓言說給父親聽，有時父親會聽到激動地流淚，但其實故事並不哀傷。

羅智強說，他知道，父親的心中住著他，住著父親所愛的人。只是那扇門，被一道名為「失智」的鎖鎖住了；這道鎖，我們不一定打得開，只能用陪伴，慢慢去融化。只是，它今天被融化，明天又會再鎖上，你融化了一次，還要再一次，子女能做的，就是一次又一次地，用陪伴去融化它。耐心理解、靜靜陪伴，是我們能為父母盡的一點孝道。

羅智強說，這幾天，失智的問題，成為社會討論的焦點。他看到另一個，對他來說非常重要的人，也開始出現父親早期類似的狀況，「我心中，除了不捨，還是不捨」，但他不是醫生，不能斷言那是不是失智症的前期，他想說的只是，「請大家，多給他一點包容」。

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