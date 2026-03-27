細數柯文哲承諾破功爭議！ 昔稱「三無」 如今全到位遭重判

柯文哲昨到庭聽判。（記者楊心慧攝）

前台北市長柯文哲因京華城案及政治獻金案，被台北地院判處17年徒刑。回顧自詡清廉的柯文哲言行，如今看來成一場笑話，包含稱：「我沒有政黨、沒有財團、沒有基金會，我家也沒有開公司，也不是家裡很有錢」。未料，後續不但被抓包密會財團，還開了木可公司、創立民眾黨及眾望基金會，從「清廉自持」到權錢交錯，昔日形象全面崩塌，也讓外界對其誠信與政治承諾徹底失去信任。

柯文哲曾於2014年選前宣布停止募款，卻被查出帳戶內仍有930萬元捐款，引發誠信質疑；柯文哲於雙城論壇期間對中國的言論因「兩岸一家親」言論被轟，電視專訪卻哽咽說，所有講稿都送至國安會審查，但國安會、陸委會卻放他一個人「對付阿共」。事後卻被抓包，柯於論壇說的是A稿，給中央是B稿。

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柯文哲過去多次強調「不搞政黨、沒有財團、沒有基金會」，甚至稱家中未開公司、非出身富裕家庭，形塑清廉、素人政治形象；然而後續卻成立台灣民眾黨、設立基金會，如今還因京華城與政治獻金案被判刑，與早年說法形成強烈對比。

柯文哲和美國智庫專家葛來儀會面後敲定訪美，柯未否認，還稱與美國價值觀相近，卻被葛來儀否認，痛批被柯利用、柯幕僚扭曲事實。

鴻海集團創辦人郭台銘曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，柯酸郭不問蒼生問鬼神是壞習慣，結果首次參選時也去找蘇仁宗抽過兩次塔羅牌預示會選上市長。

柯文哲曾表示「不要把台北市長當跳板」，質疑歷任市長最終皆投入總統選舉，但其本人最終仍於2024年投入總統大選，再度引發外界對其政治立場轉變的討論。

柯文哲從早年以「白色力量」自居、主打清廉理性的新政治代表，到近年爭議不斷，其言行前後矛盾與形象轉變，如今高喊：「我沒有圖利，更是不會貪汙」，但對照以往的言行，標榜的清廉形象已不復見，柯文哲也不再是當年的柯文哲。

柯文哲承諾破功表（記者楊心慧製表）

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