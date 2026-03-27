國台辦護柯文哲嗆「綠色恐怖」 周軒：證明徐春鶯起訴書都是真的

台灣新北地方檢察署查出陸配徐春鶯（右）涉受中共指示，為前台灣民眾黨主席柯文哲（左）站台。（資料照合成圖）

前民眾黨主席柯文哲涉貪污收賄，北院一審判處徒刑17年。中國國台辦26日晚間公開批評賴清德當局打壓政治異己，施行「綠色恐怖」。對此政治工作者周軒表示，國台辦出來幫柯文哲講話，再次證明徐春鶯的起訴書寫的都是事實，「民眾黨就是中國共產黨在台直營店」。

徐春鶯涉長期與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、及中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，台灣新北地方檢察署已依涉犯反滲透法等罪起訴並求重刑。

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周軒26日在臉書發布貼文稱，國台辦出來幫柯文哲講話，再一次證明徐春鶯的起訴書寫的都是真的。周軒強調，民眾黨就是「中國共產黨在台直營店」，這點在這兩天已經不證自明。「大概在2年前就有人告訴台灣人了，很高興今天有人想起來了。我想那就夠了。謝謝想起來的你和妳。」

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，26日下午一審宣判。前台北市長柯文哲被判應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

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