美國商會謝年飯熱絡交談 賴清德當面促請盧秀燕、蔣萬安支持這件事

賴清德總統26日率政府首長出席「台灣美國商會2026年謝年飯」，賴清德總統轉身和北上出席與會的台中市長盧秀燕致意。（總統府提供）

賴清德總統昨晚偕國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄等國安高層，一同出席台灣美國商會2026年謝年飯。賴總統以英文發表演說，指出政府今年將持續改善投資環境、推動「AI新十大建設」，並同步提升國防能力與全社會韌性，為產業發展奠定最穩固的基礎。賴總統並以「大樹」為喻，強調台灣要持續茁壯、向天際線伸展，關鍵在於深扎土地、建立強健而穩固的根基，凸顯政府在經濟與安全並進的政策方向。

在晚宴場合中，一段互動也引起與會人士關注。賴清德總統於大合照時，轉頭向站在第二排的台中市長盧秀燕問候，並寒暄關心她是否特地從台中北上參與晚宴。盧秀燕回應確實如此，總統則表示「辛苦了」，隨後進一步提到，期盼盧市長能支持國防預算與國防特別條例儘速通過。現場人士指出，兩人簡短對話引來一旁台北市長蔣萬安注意，蔣也主動探頭打招呼並握手致意。不過，在得知話題聚焦於國防特別條例後，現場氣氛略顯微妙，蔣萬安未再多作回應。

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值得注意的是，晚間致詞內容亦與賴總統私下請託形成呼應。美國在台協會處長谷立言於致詞時，除談及經貿合作，強調台美經貿關係已邁入嶄新的黃金時代外，也再度觸及國防議題。他表示，美國依據「台灣關係法」所做出的承諾依然堅若磐石，並持續支持台灣取得關鍵防衛能力。谷立言進一步指出，美方鼓勵台灣發展具成本效益的不對稱戰力，包括無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊系統與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統等，相關方向均符合台灣當前軍事需求。

相關人士透露，當晚無論在公開致詞或場邊互動中，國防預算與國防特別條例均成為關注焦點。從賴總統在場合中的公開談話與私下交流，到谷立言呼應強化防衛能力的重要性，均釋出一致訊號，顯示在當前區域安全情勢下，強化防衛韌性與提升國防能力，已成為台美雙方共同關注的核心議題。

賴清德總統26日率政府首長出席「台灣美國商會2026年謝年飯」，與AIT台北辦事處處長谷立言、台灣美國商會理事長陳幼臻等一同合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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