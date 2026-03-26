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    首頁 > 社會

    沈慶京午夜前湊齊3000萬交保 應曉薇在北院過夜

    2026/03/26 23:59 記者翁靖祐／台北報導
    沈慶京火速湊齊3000萬交保。（記者翁靖祐攝）

    沈慶京火速湊齊3000萬交保。（記者翁靖祐攝）

    京華城案被告前台北市長柯文哲等11名被告今（26）日宣判，同時調整威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇強制處分，2人均加保3000萬元，須於明天下午5點前湊齊。沈慶京今晚10點左右許率先湊到3000萬，趕在12點前完成交保程序，走出台北地院大門。

    沈慶京離開前短暫接受媒體採訪說，「我對於今天的判決，是非常的悲憤和難過」，他認為，自己在30多年前捐了2400坪的土地換得的容積率，竟然在7年前，林欽榮擔任副市長期間以詐騙柯文哲的方式，壟斷了都市計劃委員會，在未經討論的狀況下將容積率沒收。

    沈慶京說，「根據憲法，陳情是人民的權利，但是我就不懂為什麼檢察官說，我們是利用陳情，為了達到犯罪的目的，我們何來之罪？我們自己辛辛苦苦捐東西換到的東西。現在誰都知道老百姓蓋房子都是越蓋越多，都更的話也是越蓋越多，我們原來就有的，沒有越蓋越多，只是維持原有的被沒收了，這樣的陳情，所以我今天，千言萬語，就是只能講無限的悲傷。」

    媒體詢問，目前的身體狀況如何？沈慶京回應，「各種毛病很多，明天早上9點要到三軍總醫院，去做進一步的體檢。腳走路才走100多公尺，就會腳酸。這種想像不到的毛病，可能並非你們年輕人可以想像的，我自己從來也想像不到，竟然會有一天走路走100多公尺就會腳酸」，但他會「想盡辦法要克服」。

    此外，沈慶京再度指控檢察官，認為檢方為修理柯文哲，逼迫他咬對方，讓他的身心面臨巨大的痛苦，並稱之為報復。說完以後，沈慶京嘆道，「你們不夠了解，就看我的臉書吧」，他向媒體道謝後客氣詢問，「我可以回去了吧？」

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