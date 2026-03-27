路邊拆人車牌瞎扯「不喜歡那號碼」 醉女還踹警車

喝醉的蔡姓女子去年酒醉持鐵棍強拆路邊車牌，瞎稱「不爽這號碼」，隨後更赴釣蝦場擋人進出並猛踹警車。法院依竊盜未遂等罪判刑5月及拘役30日。（民眾提供）

蔡姓女子去年持鐵棍企圖拆卸路邊車牌，落網後竟瞎扯「不喜歡那車牌號碼」。她竊取未果又在釣蝦場阻擋路人，警方到場更發酒瘋踹警車。台南地方法院依竊盜未遂、妨害公務判刑5月，強制罪處拘役30日。

​去年5月14日凌晨3時許，蔡女在台南市北區中華北路一段超商前，見一輛停放的小客車，竟拿出六角扳手與鐵棍企圖拆車牌。車主與友人上前查看報案，蔡女見狀還對群眾大吼大叫，因無法順利拆下才作罷。蔡女向警方供稱，因為「不喜歡那台車的車牌號碼」才動手，離譜動機讓院檢認定構成竊盜未遂。

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​蔡女隨後開車前往附近釣蝦場。當時一名男子準備入店，蔡女竟以身體擋住大門，雙手持工具與對方發生推擠，妨害其自由離去。男子為求自保，緊扣蔡女持工具的手腕，雙方僵持不下。直到民眾報警，員警趕抵現場才將兩人拉開。

​警方發現蔡女渾身酒氣，面對詢問答非所問，還不斷對執勤人員咆哮。當警方要求配合時，蔡女突然情緒失控，當眾猛踹警用機車。員警立即依現行犯將她壓制逮捕，並查扣作案工具。蔡女在法庭僅坦承踹警車，辯稱遭警方包圍才反抗。

​法官認為，蔡女單憑個人喜惡企圖破壞車牌支配關係，具不法所有意圖，且監視器與證詞均證實其犯行。法官審酌蔡女攜帶兇器竊盜未遂，又妨害他人自由與公務執行，犯後態度不佳，依攜帶兇器竊盜未遂、強制及妨害公務罪，判處有期徒刑5月及拘役30日，均得易科罰金。

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