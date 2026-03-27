與吸毒父母同室天天吸二手毒煙 2幼童毛髮驗出安毒

1對幼童因與吸毒的父母同住被迫吸入二手毒煙染毒。（示意圖）

高雄市1對幼童，因與吸毒的父母同住2個多月，天天被迫吸入二手毒煙，經社工家訪發現有異，採集2童毛髮送驗，驗出高濃度甲基安非他命、及安非他命反應，其父母被依妨害幼童發育罪，各處有期徒刑1年。可上訴。

判決指出，賴男、與邱女為2幼童父母，2人為貪圖施用甲基安非他命之愉悅感，罔顧同居2幼童發展，2024年6月6日起至2024年8月14日入監前，在高雄市旗山區之住處，無視與2童同處一室，多次將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用甲基安非他命，致2童因多次吸入二手毒煙妨害發育。

請繼續往下閱讀...

經高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心，於2024年9月6日採集2幼童毛髮送驗後，檢出5755、1665pg/mg甲基安非他命、安非他命反應。

賴男、與邱女偵查及法院審理時均坦承不諱，橋頭地院審理認兩人本應愛護幼子，善盡照顧未成年子女之責，竟為貪圖吸食毒品之愉悅感，漠視甲童、乙童同處之危險，以妨害幼童身心健全及發育，依妨害幼童發育罪，各處有期徒刑1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法