貪小便宜慘了！ 「掉包」高中生YouBike爽騎一天 帳單飆1700還吃官司

詹男將自己騎來的單車停在一旁，再將沈生租借的YouBike騎走。（民眾提供）

台中市詹姓男子看到別人租借的YouBike未上鎖，竟動起歪腦筋，將自己的車與對方租借的單車互換後騎走，還一路騎了一天多才歸還，累計租借費高達1700多元，原租車的沈姓高中生發現車輛遭「掉包」後報警處理，警方昨循線將詹男查緝到案，詢後依侵占罪嫌移送法辦。

第二分局表示，16歲沈生是在14日17時37分許報案，指在一中商圈附近站點租借YouBike後，騎至北區育才北路一帶用餐，將單車停在店外，但因一時疏忽未上鎖，待用餐結束準備騎車離開時，卻發現停在原處的YouBike並非自己原本租借的單車，懷疑遭人刻意「掉包」，隨即向店家調閱監視器畫面，發現當晚6時22分許，一名男子騎著YouBike經過現場時停下腳步，先將自己騎來的腳踏車停在一旁，再將沈生租借的YouBike騎走。

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警方受理報案一方面協助通報微笑單車公司釐清費用問題，沈生隨後接獲系統簡訊通知，顯示該車已於15日20時57分在崇德公園站點完成還車，期間累計騎乘費用達1700多元，經業者查證表示，沈生僅需負擔車輛遭掉包前的租借費10元，另一方面，警方也擴大調閱周邊監視器畫面追查嫌犯行蹤。

經比對後，鎖定41歲詹姓男子涉案，經查，詹男因貪小便宜不想支付租借費用，見沈生停放的YouBike未上鎖將兩車互換騎走，警方17日晚間在北區永興街一帶將詹男查緝到案，全案詢後依侵占罪嫌移送台中地檢署偵辦。

詹男整個犯案過程被監視器全都錄。（民眾提供）

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