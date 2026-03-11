像我割下的包皮！大學生寫歌惡搞同學 公然侮辱罪判刑

大學生寫歌惡搞同學 橋頭地院依公然侮辱罪判刑。（資料照）

高雄樹德科技大學王姓男大生，藉課堂歌曲創作之機會，去年5月公開上傳其創作之歌曲影片DEMO及歌詞字幕，影射許姓同學「像我剛割下來的包皮」、「希望那個同學災影 自己是北七」等，遭許生報警提告，橋頭地院依公然侮辱罪判拘役30日，可上訴。

判決指出，王姓男大生與綽號「鯊魚」的許男為大學同班同學，因戲劇創作欣賞角度不同而有嫌隙，王藉課堂歌曲創作之機會，於去年5月28日，透過社群軟體IG，公開上傳其創作之「AYO SHARKKK」歌曲影片DEMO、歌詞字幕，以「聽說有人叫鯊魚」影射許男，並以「像我剛割下來的包皮」、「希望那個同學災影 自己是北七」等語貶損許男。

又接續於去年6月17日，在樹德科技大學圖資大樓教室內，公開播放其創作「AYO SHARKKK」歌曲，許男得知後，相當生氣，直接報警提告，王男到案坦承所為。

橋頭地院審理認為，該創作歌曲所用之詞彙，依社會共同生活之一般通念，顯與公共事務議題無關，無助於公共事務之思辯，亦非文學或藝術形式之展現，而係單純對他人人格之貶損辱詞，對告訴人之名譽權侵害並非輕微，已逾越一般人可合理忍受之範圍，依公然侮辱罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。

