    社會

    女子與友人孩子賞台灣燈會後跌落水溝 警民攜手救援脫困

    2026/03/08 15:03 記者蔡宗勳／嘉義報導
    女子與友人孩子賞燈後疑因視線不佳掉入2公尺深水溝。（嘉義縣消防局提供）

    女子與友人孩子賞燈後疑因視線不佳掉入2公尺深水溝。（嘉義縣消防局提供）

    台灣燈會燈區外圍昨晚發生疑因夜間視線不佳，有29歲女子與友人的5歲孩子雙雙跌落深約2公尺多深水溝的意外，5歲女童先由熱心民眾拉上來，女子則由員警與民眾合力拉到路面，民眾與員警紛紛脫下外套為全身濕透的兩人保暖，祥和消防分隊到場給予相關救護處置後送往嘉義長庚醫院，經治療後已無大礙。

    嘉義縣消防局昨晚8點多獲報，指太保市博學路附近發生摔傷案件，立即派遣祥和分隊前往，抵達後現場為2名傷者跌落水溝，傷者分別是2名女性，檢視肢體有外傷，給予相關救護處置後，送往長庚醫院救治。

    嘉義縣警局表示，昨晚8點30分接獲民眾報案，指太保市168線往西靠近太保五路右側，有1大1小民眾跌入路旁深溝。員警抵達現場發現，溝渠離路面深約2公尺多，5歲女童雖已被現場民眾救起，但29歲女性仍受困水溝內，員警隨即與民眾合力將女子拉上路面，全身濕透的母女滿臉驚恐。

    傷者的朋友在社群發文說「昨晚帶孩子與友人逛燈會，徒步走超久，好不容易到門口的時候，孩子和友人不慎摔落沒有防護的2、3米水溝，水蠻深的，當下非常混亂驚慌，幸好有路人迅速協助拉人上岸，等救護車也有熱心路人拿外套、棉被為孩子及友人保暖，員警除了關照他們，長庚醫院急診室護理人員也很暖心照護，後來他們返回出事地尋找友人掉落的iPhone 17時，員警也熱心幫忙尋找，因為天色暗與工具不足最後沒有找到，但還是很感動、很感謝。」

    女子與友人孩子賞燈後疑因視線不佳掉入2公尺深水溝，由救護車送醫。（嘉義縣消防局提供）

    女子與友人孩子賞燈後疑因視線不佳掉入2公尺深水溝，由救護車送醫。（嘉義縣消防局提供）

