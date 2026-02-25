台中爆非洲豬瘟損失21億 梧棲養豬場父子起訴求處重刑

台中梧棲洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，造成豬隻大量死亡，並波及全台養豬產業，台中地檢署今天將陳姓豬農父子起訴。（資料照）

台中梧棲洽興畜牧場，去年10月爆發非洲豬瘟，引發全台豬隻禁運、禁宰長達15天，產業損失與補助金額累計高達新台幣21億元，台中地檢署去年11月將該養豬場陳姓豬農（85歲）和陳姓兒子（58歲）聲押禁見獲准，調查後今天偵結，發現兩人除偽造化製死亡豬隻三聯單，短少申報死亡豬隻46頭，還將可能染疫及未逾停藥期的豬隻30頭外運拍賣，並涉嫌長期上傳不實蒸煮廚餘照片和液化石油氣使用量，依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴。

台中地檢署表示，台中梧棲洽興養豬場去年10月22 日爆發非洲豬瘟後，去年11月3日由黃裕峯、賴謝銓、康存孝、林思蘋、郭逵、翁嘉隆等6名檢察官指揮偵辦，對陳姓父子住處、養豬場發動搜索，並約談陳姓父子後，認為兩人涉嫌重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查發現，陳姓父子長達上傳不實蒸煮廚餘照片至環境部「廚餘蒸煮申報系統」；並上傳不實的廚餘再利用營運紀錄及液化石油氣使用量至環境部資源循環署「事業廢棄物申報及管理資訊系統」。

此外，去年10月10日起，發現養豬場豬隻陸續大量死亡，兩人未通報疫病，僅自行以抗生素投藥處理，為避免疫情外洩影響拍賣銷售，竟謀議僅將部分死亡豬隻交由合法化製業者處理，其餘則委由不詳非法業者清除，以降低申報死亡數量，偽造化製三聯單，短少申報死亡豬隻共46頭。

檢方並查出，兩人明知動物用藥「安莫西林」停藥期為15日，且疑似感染傳染病的豬隻不得供應屠宰販售，卻在去年10月豬隻大量死亡時，填具內容不實的家畜健康聲明書，將可能染疫及未逾停藥期的豬隻30頭（運送途中死亡2頭，實際拍賣28頭）運往台中市大安區肉品市場拍賣，詐得32萬餘元款項。

台中地檢署今天偵結，依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴，檢方認為，兩人僅為降低成本、規避責任，罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻，認犯後態度不佳，惡性重大，對國家法益侵害甚深，建請法院從重量刑。

