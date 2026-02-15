非六都可發「繁重加給」 基隆市警局：留人才最大利器

基隆市警察局長林信雄為能留住基隆優秀警力，幫市民服務，扛住罵名推出管制人才異動措施。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局長年受到周邊六都縣市警察局提供繁重加給影響，官、警近年來大量調離，導致市警局人力嚴重不足。惡性循環下，人力短缺嚴重。局長林信雄為留住僅存警力，曾推出「限制同仁統調」規定，並向議長童子瑋及市長謝國樑說明困境。最終在議長童子瑋等人積極協助下，年前通過法規，基隆將能發放繁重加給，成春節大紅包。

基隆市議長童子瑋去年6月起，多次拜會人事行政總處，反映六都以外縣市「繁重加給」制度設計不合理之處及向警政署拜會署長說明基隆實際勤務狀況，11月再向行政院長卓榮泰傳達基層心聲。

終於在農曆春節前，行政院發布法案修正，不只基隆受惠，就連其他非六都的警察局也能視縣市政府財政狀況，發放加給；而原先六都的警察局也跟著修正，將加給額度從原先最高1倍增加到1.3倍。基隆市長謝國樑也允諾警察同仁，將會追加預算，發放加給。

但法規修正前，基隆市警察局長林信雄為減少警力流失，依警察人員升遷辦法，推出相關管制作為，禁止巡官統調，接著又推出基層異動員額每年限定在10%，因影響同仁們權益，引起熱議。

林信雄指出，基隆市警察局位於雙北、桃園周邊，因六都有勤務繁重加給，且升官路途較廣，導致很多巡官調離，留下的業務只能由少數人分攤，工作壓力變大，形成惡性循環；基層部分，資深的員警基於經濟考量，紛紛往雙北、桃園調離，補來的新人，經驗嚴重不足，若放任不管，將造成交接斷層，資深同仁壓力越來越大，也會選擇離開。

林局長說，近年來退休人數比例增高，導致基層警力缺額比例增加，為有效幫基隆「維護治安人力」止血，與人事主管討論後，認為近年真正需要異動的同仁未達10%，也避免出現少部分同仁，以統調為由，要求主管配合其個人需求等情形，才推出基層統調每年限額10%情形，對實際需要統調外地的同仁影響甚微，也會視狀況做滾動式調整。

林信雄說，經過先前的調整抑制人力外流後，加上未來將發放繁重加給，有信心讓優秀警力，留下來服務，此次加給爭取成功將成留住人才最大利器。

