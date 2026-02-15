2/15 大樂透、今彩539頭獎均摃龜 大紅包開26組

2月15日開獎的大樂透及今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

2月15日開獎的大樂透及今彩539頭獎均摃龜，大樂透春節大紅包開出26組，春節小紅包開出37組。

第115000016期大樂透中獎號碼「03、06、11、18、25、28，特別號：35。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共138注中獎，每注可得2萬6003元；肆獎共214注中獎，每注可得1萬0779元；伍獎共5102注中獎，每注可得2000元；陸獎共5865注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬3983注中獎，每注可得400元；普獎共8萬2253注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000016期49樂合彩中獎號碼為「03、06、11、18、25、28」。四合6注中獎，可得20萬元；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2619注中獎，每注可得1250元。

第115000040期今彩539中獎號碼為「11、13、18、22、34」。頭獎摃龜；貳獎共292注中獎，每注可得2萬元；參獎共9817注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬7333注中獎，每注可得50元。

第115000040期39樂合彩中獎號碼為「11、13、18、22、34」。四合共開出1注，每注可得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8454注中獎，每注可得1125元。

第115000040期3星彩中獎號碼為「045」。壹獎共44注中獎，每注可得5000元。

第115000040期4星彩中獎號碼為「5099」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

第115000016期大樂透春節大紅包中獎號碼「08、14、17、24、28、29、41、42、43」，春節小紅包：35。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出26組，總中獎注數33注，其中20組為單注獨得，另有5組由2注平分；小紅包則開出37組，總中獎注數為43注中獎，其中32組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分。

大紅包累計開出102組、剩餘378組，小紅包累計開出141組、剩餘659組。下期（2月16日）持續加開。

相關連結請見︰

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法