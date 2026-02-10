為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高金素梅涉貪案 檢調分「三大區塊」偵辦

    2026/02/10 18:06 記者王定傳／台北報導
    立委高金素梅。（資料照）

    立委高金素梅。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款而被檢調搜索；據了解，檢調這次偵辦主要分為三大區塊，第一是高金疑利用人頭詐領補助款，涉貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，二是涉嫌利用人頭輸入中國製快篩，違反醫療器材管理法，第三是涉利用原住民多族群文化交流協會向政府機關或公營事業申請補助，但浮報費用，涉刑法詐欺罪嫌。

    據了解，檢調三大塊主力著重於高金涉詐領助理費部分，她疑似利用根本不是助理的人頭，作為助理向立院詐領補助款，金額仍待釐清。

    第二則是曾任職立委高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越在一審獲判無罪，審理過程中，確認這批快篩是由高金素梅所募集、提供；檢調懷疑高金涉嫌利用人頭輸入中國製快篩，此部分涉違反醫療器材管理法，也將進一步釐清調查有無中共介入情形。

    第三部分為，檢調調查，高金成立原住民多族群文化交流協會，涉隱身幕後，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款辦活動，卻疑似有浮報費用情形，此部分涉詐欺罪嫌。

    本案是調查局國安站報請檢察官指揮偵辦，承辦主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中今指揮調查官，持法院核發的搜索票，搜索高金的住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金及其前辦公室張姓主任（現為助理）、廠商某某多媒體有限公司負責人陳正順、原住民多族群文化交流協會執行長、屏東縣前縣議員周陳文彬等共18人到案說明。

    涉詐領補助費的某某多媒體有限公司負責人陳正順（圖左）今晚移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

    涉詐領補助費的某某多媒體有限公司負責人陳正順（圖左）今晚移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播