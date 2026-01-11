七旬婦到銀行要買1公斤黃金 員警關切她竟說「偵查不公開」

警方向王婦與其兒子勸說。（記者王冠仁翻攝）

七旬王姓老婦落入詐騙集團「假檢警」詐騙圈套，對方編理由要她拿名下財產去購買黃金，再交給專人保管才能洗清自己嫌疑。她信以為真，跑到住家附近的台灣銀行打算花費457萬元購買1公斤黃金。幸虧行員通知駐守台銀的保七總隊第一大隊警方，員警這才及時攔阻她受騙。

警方調查，住在台中市的王姓老婦，某次接獲一通詐騙集團亂槍打鳥的行騙電話，詐騙集團假冒成戶政事務所人員打電話給她，謊稱她的證件被人冒用並拿去開戶。正當她嚇得不知所措之際，電話又轉接給一名自稱是「台北市警察局偵查隊隊長林正華」，對方再騙說她名下帳戶涉及多起詐騙刑案，甚至有人因此自殺。

王性情純樸，嚇得半天說不出話，對方聽她聲音研判已經上鉤，隨後又再騙說全案已交由檢察官偵辦，還謊稱她已經被檢察官限制住居、限制出境及監控住處，甚至還恐嚇她不得對外透露案情，否則會被羈押。

王嚇得表示會照辦，詐團這時又騙說，如果要證明自身清白，必須將名下財產交給地檢署人員保管，如此一來就能替她洗刷嫌疑。

不久後，王依對方所說，跑到住家附近的台灣銀行台中分行，而且還是由兒子載她過去，她兒子也沒發現母親受騙。她向行員表示要購買1公斤黃金，行員察覺異狀，詢問購買用途，沒想到她開口就說「偵查不公開」；行員直覺可疑，隨即通報警方。

駐守台銀的保七員警到場後向王詢問，沒想到她依然是那句「偵查不公開」，員警當下立刻發現她落入詐騙陷阱，苦心向她與兒子勸說，並拿出過往相關新聞案例，更細心說明警方與檢方的辦案手法，都不會要求民眾交付財產，她最終才大夢初醒。

保七總隊呼籲，司法及警察機關絕不會以電話或通訊軟體辦案，更不會要求民眾交付財物、購買黃金或代為保管資金。如接獲可疑來電，務必保持冷靜，可立即撥打 165反詐騙專線 或 110 查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團假冒成警察行騙。（記者王冠仁翻攝）

