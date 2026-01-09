「你這樣會害我被抓！」7旬婦被假警洗腦怒嗆警 差點噴飛1公斤黃金

幸員警與台銀政風人員苦勸，王婦（左一）才驚覺險些落入詐騙陷阱。（警方提供）

「不要再問了！你這樣會害我被抓！」台灣銀行台中分行內，一名準備購買1公斤黃金的7旬王姓婦人，面對員警關懷不僅拒絕說明，還反過來斥責對方「太笨」，堅信自己正配合一樁重大刑案調查，幸員警與銀行政風人員鍥而不捨勸說，及時拆穿假檢警詐術，保住457萬餘元畢生積蓄。

事發在6日下午，王婦匆忙走進銀行，開口就要購買1公斤黃金，行員發現她不斷低聲講電話、神情慌亂，手指還微微顫抖，直覺有異，立刻通知派駐銀行的保七總隊員警，員警詢問購買用途時，王婦立刻回應：「不能說，這是偵查不公開。」她神情戒備，不斷張望四周，還催促行員「快一點辦」。

請繼續往下閱讀...

員警耐心說明：「真的警察就站在你面前，討論一下也不行嗎？」沒想到王婦情緒瞬間激動，反嗆：「你怎麼笨成這樣？你這樣會害我完蛋的你知道嗎？」甚至拿出相關資料堅稱帳戶遭冒用，她只是配合調查對象，「不照做就會被抓走」，員警不斷安撫：「至少查證一下，確認過也比較安心。」

所幸在員警與銀行政風人員鍥而不捨勸說下，王婦終於鬆口，透露日前接獲自稱戶政事務所電話，稱其證件遭冒用開戶，隨後電話被轉接給一名自稱「台北市警局偵查隊長」男子，對方指她涉及多起詐騙刑案，甚至有人因此輕生，案件已由檢察官偵辦，並以限制出境、限制住居、監控行蹤等說詞恐嚇她不得對外透露。

接著再以「監管財產」為由，指示王婦購買1公斤黃金（約457萬餘元）交付擔保，所幸員警當場戳破話術，明確告知檢警不可能以電話辦案，更不會要求交付財物，王婦這才驚覺險些落入詐騙陷阱，當場停止交易。

王婦準備購買1公斤黃金交付詐團。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法