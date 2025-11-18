張益誠八通關身體不適身故 保七總隊證實：全力協助家屬治喪

玉山園區八通關發生山難，保七刑大隊長倒地死亡，搜救人員已上山馳援。（南投縣消防局提供）

警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊長張益誠，於休假期間前往南投攀登八通關越嶺道，今（18日）上午傳出，張員於登山途中疑似身體不適，經路過山友發現時已無生命跡象，經緊急通報消防局及相關單位救援，確認已不幸身故。

保七總隊表示，張員平日工作認真盡職，且身體狀況良好，並無特殊異狀，此次發生意外，同仁皆感錯愕與不捨，立即由總隊長率同督察長、刑事警察大隊及第六大隊人員趕赴現場，全力協助家屬處理後續撫卹、治喪相關事宜。

請繼續往下閱讀...

保七總隊指出，張員規劃11月16日至19日入園期間，與2名友人攀登「八大秀」（八通關山、大水窟山、秀姑巒山）縱走行程，一行人於昨（17日）晚間抵達中央金礦山屋，並於今（18日）凌晨3時起登頂，途中張員因腹部不適，未與同行友人一同前進，採分開行走方式。

豈料，今日上午7時41分許，南投縣消防局接獲其他登山客報案，指出於八通關越嶺道6.8公里處（白洋金礦山屋往中央金礦山屋途中）發現一名男子倒臥路旁，經確認身分為張員，且已無呼吸心跳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法