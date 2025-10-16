北車性侵案》警政署長：下架外流影片 散播行為非常不可取

內政部長劉世芳（右）答覆林德福時表示，「大家都想做好人啦！但做好人也要按照憲法。」左為警政署長張榮興。（記者劉信德攝）

台北車站9日發生離譜性侵事件，一名外籍女性酒醉後遭竊盜通緝犯邱姓男子性侵，引發社會譁然。民進黨立委今質詢時關切性侵影片在網路流傳問題，警政署長張榮興今強調，該影像可能是民眾拍攝的，非常要不得，並強調會讓影片下架或屏蔽。

立法院內政委員會今日邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。民進黨立委黃捷質詢時關切北車性侵案，她提及，該案發生後，相關影像已在網路流傳，恐是案在場民眾拍攝，是否有掌握相關資訊阻止外流？

劉世芳表示，第一時間發現此狀況後，已要求警政同仁處理，此情形對被害者或對整體社會都不是一個正面的影響。

張榮興也說，針對該案的影像就是要下架或屏蔽，至於影片散播行為，警政署會進一步了解與偵查。流出影片並非透過公家系統如警方或台鐵，可能是民眾拍攝的，這是一個非常要不得的行為，會讓影片下架或屏蔽。

張榮興強調，此案發生後，台鐵、鐵路警察局、保全有做全面檢討，如鐵警已增加駐點及提高見警率，警方會確保旅客安全，請民眾放心。他呼籲，台鐵車站內並非飲酒的地方，此案可能是酒醉的行為，台鐵車站是個公共場所民眾切勿在此飲酒作樂，這些都是被禁止的行為。

民進黨立委張宏陸也提及，警察在北車巡邏不可能24小時，也無法巡邏到每一個角落，本事件警政署有無該檢討的地方？

張榮興回應，首先，勤務的布署更加綿密，包括台鐵站方、保全三方面的結合，減少死角、增加見警率；再者，基本問題是要解決北車的遊民問題。

張宏陸直言，遊民在那邊很久了，今天再把問題推給遊民，市民聽不下去這種解釋，有疏失就要檢討。如果北車未來要增加見警率，又要處理這麼多事情，他認為只要是在外勤單位員警，危勞津貼就應該全給；張榮興也說：「是的。」

張宏陸也建議，可以參考國外，全台成立一個「軌道警察局」的專責機構。張榮興說，警政署會來研議，台鐵與高鐵比較能統一，但捷運遍布在各縣市的市區裡，與台鐵、高鐵的狀況不一樣，但仍可研究此狀況的可行性。

