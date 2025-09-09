9/9 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落桃園

9月9日開獎的第114000219期今彩539頭獎開出1注，第114000086期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/09/09 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月9日開獎的第114000219期今彩539頭獎開出1注，由桃園市楊梅區光華里中興路60號「祥順彩券行」開出，第114000086期大樂透頭獎則摃龜。

第114000086期大樂透中獎號碼「12、20、25、26、40、45，特別號：34」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共41注中獎，每注可得6萬4582元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬7731元；伍獎共2143注中獎，每注可得2000元；陸獎共3186注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2477注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2213注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000086期49樂合彩中獎號碼為「12、20、25、26、40、45」。四合摃龜；三合共70注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2672注中獎，每注可得1250元。

第114000219期今彩539中獎號碼為「08、20、23、25、26」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共6596注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1518注中獎，每注可得50元。

第114000219期39樂合彩中獎號碼為「08、20、23、25、26」。四合摃龜；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9184注中獎，每注可得1125元。

第114000219期3星彩中獎號碼為「821」。壹獎共110注中獎，每注可得5000元。

第114000219期4星彩中獎號碼為「3820」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法