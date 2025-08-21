為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    聽不出「假兒子」聲音 8旬婦被騙走30萬

    警方與行員聯手勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員聯手勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/21 15:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕8旬陳姓老婦某次接到一通自稱是她兒子的電話，她沒有發現這是詐騙集團「猜猜我是誰」的陷阱，依對方所說跑到住家附近的銀行匯出30萬元；詐團食髓知味，要她再匯28萬元。幸虧駐守台灣銀行的保七總隊第一大隊員警及時攔阻，還要她向「正牌」兒子求證，她慌張撥打兒子原本的手機號碼，兒子表示從來沒有要她匯錢，她這才發現自己受騙。

    保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的手法，同時也呼籲民眾接獲可疑來電或要求匯款時，務必冷靜求證，多一分查核，就能少一分損失。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線求助。

    警方調查，8旬陳姓老婦某次在家中接到一通電話，對方聲稱自己是她兒子，還說因故換了手機號碼，與她互加通訊軟體。不久後，「假兒子」聲稱因購買貨品急需資金，請她匯款30萬元到某指定帳戶。

    陳婦不察，跑到住家附近的銀行匯出30萬元。詐騙集團食髓知味，當天下午又掰理由要她再匯28萬元，她這次跑到住家附近的台灣銀行中壢分行欲匯款28萬元，幸虧行員發現異狀，通報駐守台銀的保七員警。

    員警耐心勸說，向陳婦詢問來龍去脈，這才發現她遇上詐騙集團「猜猜我是誰」陷阱；員警提醒她當心受騙，她卻堅稱對方聲音真的是自己兒子。員警於是要她打電話給「假兒子」，電話接通後員警接過手機，對方卻不敢講話立刻掛斷；員警再要她撥打兒子原本的手機號碼，接通以後「正牌兒子」說從來沒有要她匯錢，她這才清醒。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團假冒陳婦兒子騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒陳婦兒子騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒陳婦兒子騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒陳婦兒子騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播