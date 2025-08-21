聽不出「假兒子」聲音 8旬婦被騙走30萬

警方與行員聯手勸阻。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/21 15:17

〔記者王冠仁／台北報導〕8旬陳姓老婦某次接到一通自稱是她兒子的電話，她沒有發現這是詐騙集團「猜猜我是誰」的陷阱，依對方所說跑到住家附近的銀行匯出30萬元；詐團食髓知味，要她再匯28萬元。幸虧駐守台灣銀行的保七總隊第一大隊員警及時攔阻，還要她向「正牌」兒子求證，她慌張撥打兒子原本的手機號碼，兒子表示從來沒有要她匯錢，她這才發現自己受騙。

保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的手法，同時也呼籲民眾接獲可疑來電或要求匯款時，務必冷靜求證，多一分查核，就能少一分損失。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線求助。

警方調查，8旬陳姓老婦某次在家中接到一通電話，對方聲稱自己是她兒子，還說因故換了手機號碼，與她互加通訊軟體。不久後，「假兒子」聲稱因購買貨品急需資金，請她匯款30萬元到某指定帳戶。

陳婦不察，跑到住家附近的銀行匯出30萬元。詐騙集團食髓知味，當天下午又掰理由要她再匯28萬元，她這次跑到住家附近的台灣銀行中壢分行欲匯款28萬元，幸虧行員發現異狀，通報駐守台銀的保七員警。

員警耐心勸說，向陳婦詢問來龍去脈，這才發現她遇上詐騙集團「猜猜我是誰」陷阱；員警提醒她當心受騙，她卻堅稱對方聲音真的是自己兒子。員警於是要她打電話給「假兒子」，電話接通後員警接過手機，對方卻不敢講話立刻掛斷；員警再要她撥打兒子原本的手機號碼，接通以後「正牌兒子」說從來沒有要她匯錢，她這才清醒。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

