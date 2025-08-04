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    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物 非法獲利近百萬

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

    2025/08/04 11:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名唐姓男子涉嫌以合法環保公司掩護非法行為，賣地回租非法收受堆置大量廢棄物，卻無力處理竟擺爛，直到發生火警才曝光，環保局會同保七總隊查獲廢棄物200多噸移送法辦，非法獲利至少近百萬元，高雄地檢署依廢棄物清理法將唐男等2人起訴，環保局註銷清除許可，並要求清理廢棄物。

    保七總隊今表示，唐姓男子原於林園區自有土地經營廢鐵回收廠，賣地後再向地主回租土地，設立合法環保公司，領有廢棄物清除許可證，卻無廢棄物處理許可證，竟涉嫌私設貯存場，非法收受、堆置廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等大量廢塑膠混合廢棄物，還以場址設有油壓剪床、粉碎機設備，夥同林姓員工裁切、破碎等處理廢棄物，尤其唐男無力處理大量廢棄物，竟放任堆置場址擺爛，直到發生火警才曝光，危害公共衛生與安全，環保局會同保七總隊入場稽查，查獲造船廠等非法棄置廢塑膠混合物200多噸。

    保七總隊為釐清涉嫌人犯罪流程，耗費數月積極編排勤務跟監、埋伏，另會同環境部調閱比對廢棄物清除許可車輛追蹤系統GPS資料，擴大清查委託唐男清除公司廢棄物來源，經查1年非法獲利至少近百萬元；警訊後將唐男及林姓員工依違反廢清法第46條第3款私設貯存場回填棄置廢棄物、第46條第4款未領有處理許可證從事廢棄物處理移送法辦，高雄地檢署依廢清法將2人起訴，環保局呼籲地主出租土地要了解承租人有無從事違法行為，避免觸法並維護權益。

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

    高雄檢警破獲合法環保公司非法棄置200多噸廢棄物。（民眾提供）

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