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    匯10萬元可以救網戀男友？「杜拜毒品冤案」真相曝光

    警方向林勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方向林勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/25 13:02

    〔記者王冠仁／台北報導〕1名60多歲婦人透過手機認識自稱是「朱金章」的男網友，不慎落入詐騙集團「假交友」陷阱；對方謊稱自己去杜拜時捲入一宗毒品冤案，要她幫忙匯3370美元（約台幣10萬元）的「疏通費」才能脫困。林跑到銀行匯款，幸虧行員通報駐守台灣銀行的保七總隊第一大隊，員警這才及時阻止她匯錢。

    保七總隊第一大隊今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團很常利用戀愛話術取得受害者信任，接著編造身陷困境的劇情，博取對方同情與援助，最終一步步詐取財物，請民眾匯款給網友前，務必三思，以免遭詐騙。

    警方調查，婦人本月初透過手機通訊軟體，輾轉認識自稱是「朱金章」的男網友，對方每天對她噓寒問暖、甜言蜜語，讓她以為遇上了「忘年之交」。

    不久後，對方謊稱自己前往杜拜時，被莫名捲入一宗毒品案，還說自己完全清白，是被當地執法機關冤枉，騙她要匯款3370美元到某帳戶當作「疏通費」，自己才能脫困。

    婦人信以為真，不久後就跑到台灣銀行基隆分行要辦理臨櫃匯款，行員詢問相關細節後察覺有異，立刻報警。

    員警仔細向林詢問，發現她落入典型的詐騙集團假交友陷阱，員警向她耐心苦勸，並查出她原本打算匯款的帳戶根本不是杜拜帳戶，而是中國工商銀行帳戶。林仍不死心，員警於是要她撥打語音電話跟對方確認身分，對方始終拒絕接聽，只用打字回應「手機不太好、手機打不來電話」，婦人這才相信自己受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方向林勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方向林勸說。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙林姓婦人。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙林姓婦人。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團不敢接電話 。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團不敢接電話 。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團盜用帥哥照片。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團盜用帥哥照片。（記者王冠仁翻攝）

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