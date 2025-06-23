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    假日戲水出意外 基隆外木山海域一天2人淪波臣

    外木山外海周日連續發生兩起戲水意外，導致兩人身亡。（記者吳昇儒攝）

    外木山外海周日連續發生兩起戲水意外，導致兩人身亡。（記者吳昇儒攝）

    2025/06/23 15:19

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕夏至剛過，不少民眾見天氣炎熱，紛紛到海邊戲水，但昨日基隆外木山外海，卻發生兩起海中戲水身亡事件。一人參加潛水活動身體不適，送到醫院搶救後，不治身亡；另一名20多歲謝姓男子則疑似游到外海體力不支，被發現時已經無生命跡象。警方目前已傳喚現場人員，釐清兩人身亡原因。

    基隆市消防局昨日下午2時18分接獲民眾報案指出，有民眾在海中身體不適，由娛樂漁船載運到岸際後，送往醫院搶救，雖然一度恢復生命跡象，但最終仍不治身亡。

    警方初步調查，63歲謝姓死者因參加潛水活動，跑到外木山外海，但活動期間卻表示身體不適，送醫過程中一度失去生命跡象，送到基隆長庚醫院時，雖有一度恢復呼吸、心跳，但最終仍不治身亡。目前已傳喚現場人員，釐清有無疏失問題。

    無獨有偶，同一海域附近，相隔不到30分鐘，又傳出有一名男子溺水。海巡人員將人救起時，發現患者已經無呼吸、心跳，送醫搶救仍無力回天。

    警方事後在海岸邊發現死者遺留的包包，查出其為20多歲的謝姓男子，疑似從海興游泳池外圍游出外海，因體力不支最終溺斃身亡。

    基隆市消防局長游家懿指出，戲水時必須要保護自身安全，地點需要有救生設備與人員，不要貿然跳水，且不能落單，須隨時注意夥伴位置，也不要在水中嬉鬧惡作劇；下水前先暖身，別穿牛仔褲等易吸水衣物下水，身體疲憊時也不能戲水游泳，更不要長時間泡在水中，避免失溫。此外，在戶外戲水還要注意天候，加強漂浮技巧，若不幸受困水中，需保持冷靜放鬆，等候救援。

    夏日天氣炎熱，不少民眾會到海邊戲水。（記者吳昇儒攝）

    夏日天氣炎熱，不少民眾會到海邊戲水。（記者吳昇儒攝）

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