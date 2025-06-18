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    南投新增3科技執法！「開單王」460件居冠 南投市只排第2

    南投縣新增3處路口科技執法，今年1至5月「開單王」以水里鄉460件居冠，反觀人、車眾多的南投市，僅以293件排名第2。（記者劉濱銓攝）

    南投縣新增3處路口科技執法，今年1至5月「開單王」以水里鄉460件居冠，反觀人、車眾多的南投市，僅以293件排名第2。（記者劉濱銓攝）

    2025/06/18 15:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警察局為維護路口安全，防止「行人地獄」發生，去年底在縣內南投市、水里鄉、國姓鄉新增路口科技執法，惟今年1至5月「開單王」竟是水里鄉，反觀人口、車潮眾多的南投市只排第2，警方分析，水里鄉是前往日月潭、玉山園區必經道路，外地旅遊車潮多，應是不熟悉當地有科技執法，取締件數才會居冠。

    警方指出，南投縣新增的3處路口科技執法，位在南投市三和三路與復興路口，水里鄉中山路一段與八德街口，以及國姓鄉中興路與成功街口，取締項目包含行車不禮讓行人、超速、闖紅燈，今年1至5月，以水里鄉460件居冠，南投市293排第2，最後才是國姓鄉250件。

    警方表示，水里鄉的執法路段位在省道，剛好是前往日月潭、信義鄉，以及玉山園區必經道路，往來車速快，旅遊與運輸量相當大，若外地用路人不察，出現超速或不禮讓行人，很容易就會被取締，舉發件數才會高居第一，提醒民眾行車應遵守限速，行經路口更應禮讓行人，以維護交通安全。

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