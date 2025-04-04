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    拿本票上門討債踢鐵板 驚見住戶「亮槍」把玩拔腿就跑

    瑞芳警分局獲報後，派員趕往現場，發現只是一把玩具槍，虛驚一場。（記者吳昇儒攝）

    瑞芳警分局獲報後，派員趕往現場，發現只是一把玩具槍，虛驚一場。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/04 14:41

    〔記者吳昇儒／新北報導〕20歲莊姓男子與22歲游姓男子昨日晚間8時許，拿著賴姓男子欠款的10萬元本票影本，跑到新北市瑞芳區要向其討債。未料，屋內的梁姓住戶不堪其擾，直接「亮槍」，嚇得兩名討債人員拔腿落跑，報警處理。警方到場後，進屋查看，方知梁男亮出的是玩具槍，並無殺傷力，虛驚一場。

    警方調查，莊、游二人持著債務人的本票，循線找到賴男原位於深澳路的住所，要求裡面的住戶通知賴男出來面對債務。現居住在該屋的梁姓住戶原不予理會，但見兩人遲遲不肯離開，在外叫囂，便拿出玩具槍在窗戶前把玩。

    莊、游二人誤以為對方拿槍出來「喬」，嚇得他們趕緊報警，通知警方到場，並指稱遭到恐嚇。

    新北市瑞芳警分局瑞濱派出所警員前往現場，要求梁男開門並交出槍枝，對方配合的拿出一把「玩具槍」，表示剛剛只是拿出玩具槍把玩，且槍管都是封死的根本沒有殺傷力。

    警方控制現場，釐清案情後，警方將雙方人馬帶返所製作查訪紀錄表，初步判定梁男是在屋內把玩該玩具槍，並未攜出屋外，未違反社會秩序維護法。

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