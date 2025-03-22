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    首頁　>　社會

    私幼業者、園長涉嫌對幼兒施暴 竹檢：各被裁押禁見和交保

    新竹地檢署今天證實，經檢方指揮偵辦後，已經把涉嫌施暴幼兒的竹市私幼業者張男聲請羈押禁見獲准，賴姓女園長交保。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署今天證實，經檢方指揮偵辦後，已經把涉嫌施暴幼兒的竹市私幼業者張男聲請羈押禁見獲准，賴姓女園長交保。（記者黃美珠攝）

    2025/03/22 12:15

    〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹市私立博玉幼兒園張姓業者和賴姓女園長被控，涉嫌不滿幼童哭鬧，就動手用毆打、腳踹等方式施暴幼兒，新竹地檢署今天表示，經過檢方指揮偵辦後認定張男和賴女涉嫌違反兒少法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞聲押，最後張男獲准且禁見，賴女則3萬元交保候傳。

    檢方表示，他們接獲新竹市警方通報後，該署婦幼組主任蔡宜臻隨即協助並指派婦幼專組檢察官賴佳琪偵辦。

    檢方在3月13日指揮新竹市警第二分局對搜索幼兒園且傳訊相關證人到案；另拘提該幼兒園負責人張男和園長賴女2名被告，扣得手機2支、筆電1台以及監視器記憶卡等證物。

    經檢方訊問後，認為張男、賴女2人涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項後段、刑法第277條第1項與第304條第1項之成年人故意傷害及強制未成年人等罪嫌重大，認有串證、湮滅證據之虞，同日晚間就向新竹地院聲請羈押禁見。最後院方裁定張男羈押禁見、賴女交保3萬。

    竹檢表示，偵辦轄內的兒虐案件，他們會加強跟醫療、社福單位的緊密合作，為受害兒童及其家庭提供全面支持與輔導，確保其未來能夠得到妥善的照護與心理重建。#

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