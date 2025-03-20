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    竹市警「抽白單」被起訴 警局採電子化製單防弊

    新竹市警局採電子化製單防「抽白單」弊端。（記者廖雪茹攝）

    新竹市警局採電子化製單防「抽白單」弊端。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/20 22:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕因貪瀆案在押的新竹市警察局警官宋瑞展，竟為討好建商，要基層員警「抽白單」，連帶害19名同事全遭起訴。為防範類似弊端，新竹縣市等各縣市警察局開始實施「交通違規逕行舉發標示單電子化」，也藉此避免關說抽單等困擾。

    竹市20名警察涉「抽白單」案今天起訴，新竹地檢署檢察官指出，基層員警受到警界學長請託，礙於同仁情誼或囿於警界「抽白單」陋習文化，以及竹市警局逕行舉發單管理及稽核機制的缺漏，而配合抽單。新竹市警察局對此表示，針對逕行舉發單致生弊端部分檢討策進，已自去年12月4日起全面以電子化方式製發標示單，並建立專人審核機制，防制類似弊案再發生。

    而新竹縣警察局則自去年8月1日起，已全面實施「交通違規逕行舉發標示單電子化」。縣警局說明，同仁在道路上取締違規停車時，須登入警政署M-police系統電子舉發APP，輸入違規車輛相關資訊，並將違規車輛拍照上傳至內政部警政署雲端伺服器後，運用手持式藍芽印表機列印電子白單，置放於違停車輛上。

    後續，單位主管需至警政署系統審核案件後，由委外廠商自動進行白單轉換紅單作業，警察局交通隊及分局交通組也會定期抽查，因此標示單編號會和舉發單編號一致，不會有漏未送單的情況發生，除可大幅提升製單效率，避免員警寫錯字或誤植的情況發生，同時達到管控數位化。

    新竹縣警察局表示，除非同仁舉發的違規照片，拍攝模糊不清致無法辨識車號，或違規車號經比對廠牌及顏色與實際車號不符（疑有偽變造情形），才會撤銷罰單。

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