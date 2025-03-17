拆屋還地！ 彰縣和美警分局嘉犁派出所5/17前搬家

最高法院判決和美警分局嘉犁派出所須在5月17日前搬離現址，縣警局已承租附近社區長青俱樂部會館作為派出所。 （警方提供）

2025/03/17 17:13

〔記者湯世名／彰化報導〕拆屋還地！彰化縣警局和美分局嘉犁派出所，由於地主要求拆屋還地，經過警、民訴訟，最高法院判決縣警局敗訴，須在今年5月17日前搬離現址。縣警局指出，已向鎮公所承租附近社區長青俱樂部會館，租期5年，不會影響治安維護工作。

嘉犁派出所興建於1930年代，是一棟日式建築物，距今有90多年歷史；數年前地主要求拆屋還地，經協商再給1到2年的寬限期，不過最終警方與地主仍對簿公堂，並上訴到最高法院，去年最高法院判決縣警局敗訴定讞，須拆屋還地。

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縣警局後勤科長蕭啟東表示，由於最高法院判決嘉犁派出所須在5月17日前搬離，他們立即向和美鎮公所承租附近的社區長青俱樂部會館，每月租金數千元，暫定承租5年。嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里及詔安里，人口數1萬多人，儘管搬遷但仍會正常運作，不會有治安上的疑慮。

縣議員賴清美則指出，嘉犁派出所須拆物還地，現選的新地址雖然可以租5年，但終究非長久之計，地方擔心到時候派出所會不會又要搬來搬去，希望可以找到一處可以長久辦公處所；另外她要求縣警局在嘉犁所要遷移之前，在地方要多多宣傳，讓鄉親知道嘉犁所要搬家了。

和美警分局嘉犁派出所興建於日治時期，距今已有90多年歷史。 （警方提供）

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