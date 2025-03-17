「寶林茶室」6死中毒案北院今首開庭 負責人稱已和2死者家屬和解

台北市餐廳「寶林茶室」去年3月發生大規模食物中毒事件，造成6死24傷，台北地檢署今年1月依過失致死或傷害、違反食品衛安法起訴負責人黎仿軒（中）等5人；台北地院今首度開庭，黎仿軒否認犯罪，表達有意願和解，且已與其中2名死者家屬達成和解。（資料照）

2025/03/17 17:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市餐廳「寶林茶室」去年3月發生大規模食物中毒事件，造成6死24傷，台北地檢署今年1月依過失致死或傷害、違反食品衛安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師越南籍胡清富、阮姓內場女實習生等5人；台北地院今首度開庭，黎仿軒否認犯罪，表達有意願和解，且已與其中2名死者家屬達成和解。

庭訊時，黎仿軒供稱不認罪，法官詢問是否願意調解，辯護律師代答，台北市政府已就此件消費爭議」排調解，已有其中2名被害人達成和解；法官再問和解內容，律師竟卻以「有和被害人簽保密協議」而不願透露，令法官為之錯愕，將再行調查釐清。

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越南籍代班主廚胡清富今日未依傳票指定時間到庭，放法院鴿子，法官將再行傳喚甚或拘提，若傳、拘皆未到，將發布通緝。

店長王順德也否認犯罪，自認沒有過失，他願意爭取和解，但他的錢不多，提出每月賠償5000至6000元的賠償方案，主廚周日豪、阮姓女實習生亦不承認有過失責任，也沒有賠償能力，要靠公司處理賠償事宜。

檢方調查，去年3月16日至24日之間，周、阮、胡3人每晚下班時，皆將已拆封、未用完的粿條，常溫置於桌面下的層架置物籃內，未冷藏冰存，隔天再繼續使用，混合新拆封的粿條，製作「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」等餐點。

因悶熱潮濕，符合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長，產生邦克列酸毒素的有利環境，進而導致33人中毒受有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等傷害，其中有6人死亡。

檢察官起訴認為，黎仿軒身為寶林負責人，沒有自主建立及落實食材管理制度，對其監督管理的寶林茶室A13店員工，也未善盡教育訓練義務，犯後推卸責任，未見悔意，態度不佳，建議法官依法判決、量刑。

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