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    懷疑女友劈腿 醋男撂小弟放爆裂物炸壞「小王家」公寓大門

    沈姓男子疑似不滿女友劈腿，昨晨涉嫌教唆小弟，前往新北市新店區某公寓放置爆裂物，造成大門上方壓克力板破裂，現場遺留電線及電池等物品 。（記者陸運鋒翻攝）

    沈姓男子疑似不滿女友劈腿，昨晨涉嫌教唆小弟，前往新北市新店區某公寓放置爆裂物，造成大門上方壓克力板破裂，現場遺留電線及電池等物品 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/17 17:07

    〔記者陸運鋒／新北報導〕48歲沈姓男子疑似不滿女友劈腿，昨天凌晨涉嫌教唆31歲沈姓小弟，前往新北市新店區疑似小王居住的公寓放置爆裂物，造成大門上方壓克力板破裂，現場遺留電線及電池等物品，所幸沒有造成傷亡，案經警方追查，於5小時將沈等3人查緝到案，詢後移送偵辦。

    據了解，沈男疑因懷疑37歲蔡姓女友在外有小王，2人發生爭執後，昨天凌晨3時許，由沈男駕車載著女友及沈姓小弟，前往新店安康路一段某公寓1樓鐵門放置爆裂物後，過沒多久便傳出爆炸聲響。

    新店警分局調查，獲報趕抵後，鑑識人員發現鐵門上方壓克力板被炸碎，地面則被紅色染料噴濺，而現場則遺留電線及電池等物品，所幸沒有造成民眾傷亡。

    據知，警方調閱周邊監視器鎖定涉案車輛後，昨上午7時許前往永和區某汽車旅館，將主嫌沈男及蔡姓女友帶回偵辦，隨後又在中和區將沈姓小弟查緝到案。

    警詢時，沈、蔡均否認犯案，而放置爆裂物的沈男則稱，因為在車上聽到2人爭吵心情導致不好，所以才會下車放置爆裂物，警方對於3人避重就輕說法存疑，詢後依公共危險、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，而2名沈姓男子遭檢方聲押禁見獲准，蔡女則無保請回限制住居。

    鑑識人員發現鐵門上方壓克力板被炸碎，地面則被紅色染料噴濺，而現場則遺留電線及電池等物品，所幸沒有造成民眾傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

    鑑識人員發現鐵門上方壓克力板被炸碎，地面則被紅色染料噴濺，而現場則遺留電線及電池等物品，所幸沒有造成民眾傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

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