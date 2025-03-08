LINE人妻：「都快被妳操乾了」臨時演員判賠人夫20萬元遮羞費

情境照

2025/03/08 12:47

〔記者林嘉東／台北報導〕葉姓男子的妻子2年前開始接演臨時演員後，被丈夫發現與汪姓臨時演員的LINE對話鹹濕曖昧，包括「我心裏現在只有你，怎麼辦呢？」、「都快被妳操乾了」、「你不喜歡嗎？」等，士林地院認為，雖無法認定2人有發生性行為，但已逾越朋友關係，判汪男須賠葉男20萬元精神慰撫金。

葉姓男子提告指出，他與妻子婚後育有3名子女，2年前，妻子開始接臨時演員的工作後，與同為臨時演員的汪男發生婚外情，並拿出2人LINE上的對話截圖：「我好想跟你抱抱」、「我也想啊」、「那我們約11點富士飯店」、「我要陪你」、「我在等妳抱抱」、「好啊！一次抱夠」佐證，讓他精神崩潰，汪男破壞他的家庭，侵害他的配偶權，向汪男求償80萬元精神慰撫金。

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葉男提出2人在LINE上對話，佐證2人有婚外情的證據還有，「我心裏現在只有你，怎麼辦呢？」、「都快被妳操乾了」、「你不喜歡嗎？」、「喜歡啊」、「多喜歡呢！但我擔心你的身體」、「所以也不一定見面要那個，也可吃飯或唱歌，怕你被榨乾」、「放心，榨不乾的」等，主張汪男侵害他的配偶權益情節重大。

法院審理時，汪男否認與劉女有婚外情，兩人之間的對話內容是他不對，但全屬酒後的挑逗言語，他願意向葉道歉，他患有高血壓多年，已沒有性能力。

但法官認為，侵害配偶權的行為，不以通姦行為為限，只要夫妻一方逾越結交普通朋友應有的分際，已達破壞婚姻程度就會構成，細究2人對話內容，雖不能遽此認定汪男與劉女間必有發生性行為，但顯已逾越朋友關係，超過配偶所能容忍的範圍，侵害葉男配偶權益重大，判汪須賠償葉20萬元精神慰撫金。

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