為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉市大雅路超速警示標誌遭遮蔽 警從善如流另尋合適點

    民眾質疑嘉市大雅路超速取締警告標誌（圖右）被路邊停放成排車輛遮蔽，夜間根本不易察覺。（記者丁偉杰攝）

    民眾質疑嘉市大雅路超速取締警告標誌（圖右）被路邊停放成排車輛遮蔽，夜間根本不易察覺。（記者丁偉杰攝）

    2025/02/22 13:50

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市大雅路筆直寬敞，沿途違規超速情形常見，警方為維護用路人安全，執行不定時流動測速照相勤務，卻遭民眾質疑取巧，取締警告標誌被路邊停放成排車輛遮蔽，夜間根本不易察覺。昨天經本報批露後，警方今天決定從善如流，將選擇較光亮，且未有車輛遮蔽之處所置放取締警告標誌，提高警示效果。

    民眾說，自大雅路一段與文雅街51巷交叉口，及至大雅路一段與盧厝路口，短短不到1公里距離，警方設置固定式測速照相，沿途在路燈共桿可見兩面「限速50公里，前有測速照相請減速慢行」標誌。

    不過，警方於夜間不定時執行流動測速照相勤務時，將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁，該路段為上坡，且路邊因經常停放成排車輛遮蔽住取締警告標誌，用路人根本不易察覺。

    民眾認為，警方執法用意是提醒用路人遵守交通規則，減速慢行，一旦放置警告標誌位置不明顯，既無法提醒民眾遵守交通規則，若發生交通事故造成憾事，並非大家所樂見。

    律師劉興文指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則，警方在測速取締執法路段，一般道路應於100至300公尺前設置警告標誌。在實務判決中，高雄市曾發生警方放置的取締警告標誌位置不明顯，遭民眾一狀告到法院，法官以「有悖行政行為誠實信用原則」，判決撤銷超速罰單的案例。

    市警二分局長林志弘表示，大雅路常有民眾反映車輛超速，為防制交通事故發生，分局實施不定時流動測速照相勤務，除加強向民眾宣導行駛該路段應減速外，實施流動測速照相期間，警告標誌將選擇較光亮，且未有車輛遮蔽之處所置放，提高警示效果。

    警方於夜間不定時執行流動測速照相勤務時，將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁。（記者丁偉杰攝）

    警方於夜間不定時執行流動測速照相勤務時，將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播