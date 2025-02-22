嘉市大雅路超速警示標誌遭遮蔽 警從善如流另尋合適點

民眾質疑嘉市大雅路超速取締警告標誌（圖右）被路邊停放成排車輛遮蔽，夜間根本不易察覺。（記者丁偉杰攝）

2025/02/22 13:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市大雅路筆直寬敞，沿途違規超速情形常見，警方為維護用路人安全，執行不定時流動測速照相勤務，卻遭民眾質疑取巧，取締警告標誌被路邊停放成排車輛遮蔽，夜間根本不易察覺。昨天經本報批露後，警方今天決定從善如流，將選擇較光亮，且未有車輛遮蔽之處所置放取締警告標誌，提高警示效果。

民眾說，自大雅路一段與文雅街51巷交叉口，及至大雅路一段與盧厝路口，短短不到1公里距離，警方設置固定式測速照相，沿途在路燈共桿可見兩面「限速50公里，前有測速照相請減速慢行」標誌。

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不過，警方於夜間不定時執行流動測速照相勤務時，將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁，該路段為上坡，且路邊因經常停放成排車輛遮蔽住取締警告標誌，用路人根本不易察覺。

民眾認為，警方執法用意是提醒用路人遵守交通規則，減速慢行，一旦放置警告標誌位置不明顯，既無法提醒民眾遵守交通規則，若發生交通事故造成憾事，並非大家所樂見。

律師劉興文指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則，警方在測速取締執法路段，一般道路應於100至300公尺前設置警告標誌。在實務判決中，高雄市曾發生警方放置的取締警告標誌位置不明顯，遭民眾一狀告到法院，法官以「有悖行政行為誠實信用原則」，判決撤銷超速罰單的案例。

市警二分局長林志弘表示，大雅路常有民眾反映車輛超速，為防制交通事故發生，分局實施不定時流動測速照相勤務，除加強向民眾宣導行駛該路段應減速外，實施流動測速照相期間，警告標誌將選擇較光亮，且未有車輛遮蔽之處所置放，提高警示效果。

警方於夜間不定時執行流動測速照相勤務時，將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁。（記者丁偉杰攝）

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