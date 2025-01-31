增至4死！彰化惡火吞噬父子 7月女嬰除夕離世 媽媽今晚也不治

彰化市全福街透天民宅在1月23日清晨4點多發生火災，先是奪去父親與兒子性命，7月大女嬰在除夕過世，母親在大年初三晚間也宣告不治。 （資料照）

2025/01/31 21:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市全福街透天民宅在1月23日清晨4點多發生火災，先是奪去父親與兒子性命，7月大女嬰與母親則與死神拔河，除夕當天7月大女嬰離開人世，母親在大年初三晚間也心跳停止，宣告不治，這起火災釀成鐘家一家4死悲劇！

收治鐘媽媽（徐女）的秀傳醫院表示，原本34歲鐘媽媽昏迷指數維持在3，但今天（1月31日）晚間8點30分心跳停止，宣告不治。

請繼續往下閱讀...

這起火災發生在1月23日清晨4點多，起火地點為彰化市全福街4樓的透天民宅，徐姓屋主當時人在國外，屋內住有32歲兒子、34歲的女兒及28歲的鐘姓女婿，以及3歲的小孫子和7月大的小孫女，造成5人受困，被救出時徐男傷勢較輕，但鐘姓女婿一家4口被救出時已無呼吸心跳。

鐘姓女婿1家4口送醫搶救，鐘男與3歲兒子不幸身亡，鐘媽媽（徐女）與7月大女嬰則因為重傷昏迷，昏迷指數都只有3。收治女嬰的彰化基督教醫院，在除夕當天發現女嬰的血氧濃度往下掉，在早上9點50分離開人世，而收治鐘媽媽（徐女）的秀傳醫院，在今天大年初三晚間發現鐘媽媽的心跳停止，也宣告不治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法