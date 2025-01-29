電動自行車行大火 新北新莊51車燒毀5人送醫

新北市新莊區四維路一間電動自行車行外今天上午7時許發生大火，店內的電動自行車有29輛被燒毀。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/29 10:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新莊區四維路一間電動自行車行外，今天上午7時許發生大火，消防局獲報出動大批警消趕抵現場時，店內外的電動自行車及機車都已起火燃燒，且不時傳出爆炸聲響，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於20分鐘左右撲滅，初步估計有29輛電動自行車、21輛機車及1輛汽車燒毀，另有5名住戶預防性送醫，起火原因仍待釐清。

警消調查，今天上午7時53分獲報新莊四維路151巷發生火警，立即出動各式救災救護車31輛、消防人員80名趕往搶救，抵達現場時，發現電動自行車行內、外火勢猛烈，消防人員立即佈水線灌救，同時疏散該棟公寓29名住戶，其中有4女1男感到身體不適，分別送往輔大及衛福部立台北醫院。

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警消表示，火勢於上午8時8分控制、8時20分撲滅，初估燃燒店外21輛機車、1輛汽車及店內29輛電動自行車，燃燒面積大約25平方公尺，至於一開始起火是店內的電動自行車或是店外的機車向內燒，仍有待火調人員進一步調查。

新北市新莊區四維路一間電動機車行外今天上午發生大火，大批警消趕抵現場時，店內外的電動自行車及機車都已起火燃燒，且不時傳出爆炸聲響。（記者陸運鋒攝）

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