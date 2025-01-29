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    初一凌晨新北移工宿舍惡火1死5傷！疑室內梯起火向上竄燒

    新北市土城一棟4層樓員工宿舍住著15名移工，消防人員第一時間抵達時，已經有9人逃出屋外，剩下6人當中，其中1名38歲阮姓女移工在1樓被發現，送醫搶救仍不治 ，其餘5人則分別受到嗆傷及燒燙傷。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市土城一棟4層樓員工宿舍住著15名移工，消防人員第一時間抵達時，已經有9人逃出屋外，剩下6人當中，其中1名38歲阮姓女移工在1樓被發現，送醫搶救仍不治 ，其餘5人則分別受到嗆傷及燒燙傷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/29 08:41

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市土城區中央路三段一棟移工宿舍今晨1時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕赴救援，趕抵時，整棟已經陷入火海，警消立即佈水線進入灌救，火勢約1個小時左右撲滅，但不幸的是，其中38歲阮姓女移工被救出時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，另5名女移工分別受灼傷及嗆傷，初步調查，疑自室內梯起火導，致火勢迅速向上蔓延，但火警發生原因仍待釐清。

    新北市消防局長陳崇岳表示，今天凌晨1時31分獲報後，立即出動各式救災救護車47輛、消防人員119名前往搶救，抵達現場時，發現為4層樓移工宿舍，火勢已經迅速向上延燒，消防人員立即佈水線進入射水灌救，火勢於1時58分控制、2時56分撲滅；據了解，事發現場為外勞仲介公司租給移工居住的宿舍。

    消防局指出，該棟員工宿舍住著15名移工，消防人員第一時間抵達時，已經有9人逃出屋外，剩下6人當中，其中1名38歲阮姓女移工在1樓被發現，但她已經沒有呼吸心跳，經送往亞東醫院搶救仍宣告不治。

    消防局說，另名34歲阮姓女移工則在2樓被發現，她的手腳有2度燒燙燒，所幸意識清楚送往亞東醫院救治，而其他33歲阮姓、33歲鄧姓、27歲周姓及梁姓女移工則受困在2至3樓，由消防人員透過室外架梯及雲梯車救出，4人均受到嗆傷，分別送往衛福部立雙和醫院及土城長庚醫院治療。

    消防局初步了解，火勢之所以迅速蔓延，是因為疑似1樓室內梯燃燒，之後再向上延燒至3樓，導致逃生出口受阻，消防人員趕抵時，整棟大樓就已陷入火海，而3層樓燃燒面積加起來大約100坪左右，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查。

    新北市土城區中央路三段一棟移工宿舍今晨1時許發生火警，警消獲報趕抵現場時，屋內已經竄出大量濃黑煙。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市土城區中央路三段一棟移工宿舍今晨1時許發生火警，警消獲報趕抵現場時，屋內已經竄出大量濃黑煙。（記者陸運鋒翻攝）

    一名阮姓女移工被救出時，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。（記者陸運鋒翻攝）

    一名阮姓女移工被救出時，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。（記者陸運鋒翻攝）

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