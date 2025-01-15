桃園套房命案「車手頭」槍殺2車手稱願替死者盡孝 高院仍判無期

詐團「車手頭」蘇柏源涉以行刑式槍殺2車手，高院今判無期徒刑。（記者楊國文攝）

2025/01/15 10:12

〔記者楊國文／台北報導〕詐騙集團「車手頭」蘇柏源與楊姓、陳姓男子均參與詐騙，不料，楊、陳被逮，竟供出蘇男，蘇要求2人翻供，楊卻開口索求800萬元「改口費」，蘇約2人談判，竟以行刑式槍殺2人，一審依2個殺人罪，判蘇無期徒刑、褫奪公權。全案上訴高等法院審理後，蘇向陳母鞠躬道歉，稱若有機會願代死者盡孝，高院今判決上訴駁回，仍判蘇無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，38歲的蘇柏源與29歲的陳姓、楊姓男子都是詐團同夥，2022年8月，擔任車手的陳男、楊男提款時被警方逮捕，供出蘇男是「車手頭」。蘇男要求陳男、楊男改口，卻楊男被獅子大開口要求應給付800萬元才願意改口，蘇心生不滿，

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蘇男心生殺意，暗中買好槍、彈，2022年9月1日晚間赴桃園市桃園區一處套房與楊、陳等人見面談判時，雙方發生口角爭執，蘇暴怒下，持槍近距離先朝楊的右太陽穴及頭頂處連開2槍，致楊當場死亡。

蘇接著朝陳的右太陽穴開槍，陳亦當場倒地死亡，蘇見狀取走楊、陳2人的手機，逃離現場。警方獲報將蘇追緝到案。

蘇男應訊稱行凶前曾吸食K他命，造成精神障礙而無法辨識行為違法。桃園地院將蘇送請精神鑑定，鑑定結果認為案發前蘇男雖施用K他命，但未影響其辨識或控制能力。

桃院審理認為，蘇僅因爭執即起意殺人，即使經長期監禁與輔導治療後，是否能改正回歸社會亦難以期待，判2個殺人罪均為無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

上訴高院審理後，雙方經過調解，曾達成和解，但陳姓死者母親忍不住抱怨蘇未履行和解條件，委任律師稱蘇故意殺害2人，情節重大，符合憲判8號所指「情節最嚴重」之罪。

蘇坦承犯了不可諒的錯，感謝陳母願意和解，若有機會願意代替死者盡孝。

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