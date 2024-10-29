遭色狼設局誘進門伸狼爪 少女機智用手機定位脫險

遭設局誘進門伸狼爪，少女機智手機定位脫險。（情境照）

2024/10/29 14:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓男子前年10月對未滿16歲少女性交後，隔月又設局對另名少女騙到住處強制猥褻，且又不讓少女逃離其掌握，更出言恐嚇，所幸少女機智躲進廁所，利用定位軟體傳出黃男住處位置，讓友人上門援救，新竹地院依強制猥褻與恐嚇少女罪將他判刑1年5月。

法官調查，前年11月黃男透過友人介紹，結識未滿18歲的小美並一同外出，小美當晚本要搭火車回家，黃男誆稱已無班次，要小美到他家暫住，帶入房間內時，先將躺在床上的小美抱住，並要求幫他手淫。

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小美掙扎將黃男推開，表示要回家，且欲請友人去載她回家，黃男竟恫嚇「不要把我家地址傳出去，傳出去妳就死定了！」小美趁黃男不注意之際，躲入廁所打電話求救，並透過定位軟體將黃男住處位置傳送給友人，當友人抵達黃男住處樓下，小美即逃離報警。

黃男辯稱沒有強制猥褻，小美是自己躺到他的床上，他是在旁邊玩手機，他只有說不要讓別人知道他家的地址。

法官認為被害人於警詢、偵訊及審理中始終證述歷歷，所述前後一貫，彼此大致相符，並無任何指述不一或不合常理之明顯瑕疵存在，若非其自己親身經歷之事，不可能一再清楚描述案發經過之主要輪廓。

小美友人作證說，當時小美除在黃男住處內刻意壓低聲量打電話向他求救外，更於脫險後，於講述遭強制猥褻過程時，且如果黃男未對小美強制猥褻及恐嚇，小美應可輕易透過詢問他關於住處位置，豈會仍需透過定位讓友人知悉其位置？

此外，法官還特意去查案發當天小美回家的區間車，末班車時刻為晚間10時53分，可見黃男實係虛構事由，邀同被害少女隨同其返家，此適足佐證其心懷不軌甚明，因此其辯詞不足採信。

法官審酌黃男於前年10月因對未滿16歲少女性交，經判刑6月，可見他在密集時間內，為圖一己私慾，而為犯罪手段相類之犯行，黃男在明知小美為未滿18歲之少女，還設局違反少女意願，對其強制猥褻，且又為免少女逃離其掌握，更出言恐嚇，戕害被害少女身心發展甚鉅，加上犯後否認犯行、卸責狡辯，迄今亦未能賠償被害人損失或獲得原諒，犯後態度不佳，最後依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。又成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑5月。

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