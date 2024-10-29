生猛擒抱片！ 毒鴛鴦藏大樓分裝「喪屍菸彈」 警逮人扣230萬毒品

警方先在電梯口守候，等馮出電梯時一擁而上擒抱逮人。（警方提供）

2024/10/29 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕新竹縣馮姓藥頭原僅販售海洛因等毒品，見俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯頗受年輕人青睞，索性藏身租住大樓分裝後販售，案經台中市刑大掌握情資在大樓電梯口埋伏守株待兔，見馮男現身立即一擁而上擒抱壓制，連同馮男女友一併帶回偵辦，也查扣市價約230萬元的各式毒品，而馮羈押獲准，檢方也在近日起訴。

台中市刑大偵二隊長程連志今天說明案情指出，該隊日前偵辦毒品案向上溯源，發現新竹縣馮姓男子（45歲）涉販毒重嫌，報請檢察官指揮偵辦，經跟監蒐證查出馮平時原僅販賣海洛因、安非他命等毒品，近期見電子菸被年輕族群接受，有龐大商機，有利可圖，開始在租屋處內分裝俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯毒品販售。

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全案經長期蒐證完備，確定該分裝場位置，警方持搜索票前往馮位在新竹市大樓租賃處埋伏，先在電梯口守候，等馮出電梯時，一擁而上擒抱逮人，隨後又在租屋處內，發現馮的蔡姓女友（40歲），她雖否認知情仍一併帶回偵辦。

警方現場起獲海洛因13包（重715.85公克）、安非他命13包（重508.23公克）、液體卡西酮3瓶、麻醉菸彈39顆、空菸彈1批、丙二醇2瓶、甜橙劑1瓶、甘油1瓶、菸油8瓶、菸油分裝針筒1支、手機2支、7萬元等贓證物，經查，依托咪酯1公斤成本價約30萬元，1公克就可製成10顆喪屍菸彈，初估馮不法所得約百萬，此次查獲各類毒品總市價約230萬。

全案警詢後後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方認馮有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，蔡女部分則採尿送驗，另案偵辦，全案檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大強調，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己，施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出傷天害理的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

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警方連同馮男及其女友一併帶回偵辦。（警方提供）

警方查扣「喪屍菸彈」在內的各式毒品。（警方提供）

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