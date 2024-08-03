比丘尼誤認被錄影狂罵「下三濫」 判無罪原因曝

高鐵嘉義站。（資料照）

2024/08/03 16:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕宮姓比丘尼在高鐵嘉義站候車，誤認男子拿手機對他錄影，在候車處和車廂狂罵對方「下三濫」、「詐騙集團」，無端被罵的男子因而提告，嘉義檢方以公然侮辱罪嫌提起公訴；嘉義地院法官則認為，宮姓比丘尼僅是在衝突過程中，自認遭受侵犯，一時情緒衝動對男子口出惡言，在場其他人未必認同侮辱性評價，難認男子的社會名譽受到實際損害，判決比丘尼無罪。

宮姓比丘尼去年12月11日11點36分在高鐵嘉義站候車，誤認男子持手機對其錄影，在候車處、車廂內公然對男子狂罵「他媽的，你錄什麼錄」、「破麻」、「下三濫」、「詐騙集團」、「騙子」等穢語，男子感到非常不舒服，向警方及列車長通報處理。

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判決書指出，「侮辱」雖是指以粗鄙言語等對他人侮謾及辱罵，減損他人聲望等負面影響，仍可能具有言論市場的溝通思辯及輿論批評功能，評價涉及言論自由的保障核心，個人價值立場的表達；侮辱性言論的表意脈絡及所涉事務領域相當複雜及多元，可能兼有抒發情感或表達風格，不應僅因使用髒話或其言論對他人具有冒犯性，一律認定侮辱性言論僅為無價值或低價值的言論，失去憲法言論自由的保障。

法官認為，公然侮辱罪立法目的為保護他人名譽權，一人對他人公然侮辱言論是否足以損害其真實社會名譽，仍須依其表意脈絡個案認定，侮辱性言論僅影響他人社會名譽中虛名，或對真實社會名譽可能損害尚非明顯、重大，仍可能透過言論市場消除或對抗此等侮辱性言論，未必須動用刑法予以處罰。

法官認為，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽意涵即認定，而應就其表意脈絡整體觀察評價，若僅因言詞文字用語負面、粗鄙，一律處以公然侮辱罪，恐成為「髒話罪」；宮姓比丘尼是因自認男子對其錄影，感覺受侵犯，一時情緒衝動，心生不滿才辱罵。

法官認為，在場乘客全程目睹始末，未必認同或接受宮姓比丘尼的侮辱性評價，甚至還可能反過來譴責侮辱性言論，難認男子的社會名譽受到實際損害，判決宮姓比丘尼無罪；法官也強調，冒犯男子名譽感情的侮辱性言論，仍可能成立民事責任。

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