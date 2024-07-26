高虹安涉貪案上午11時宣判 牽動她可否續當市長

北院審理高虹安涉貪案，定今天上午11時宣判。（資料照，本報合成）

2024/07/26 07:07

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市長高虹安於立委任內涉嫌虛報助理費，檢方偵結指高財力豐厚卻壓榨下屬，配合她詐領共46萬餘元助理費，貪圖小利且公私不分，依可處7年以上徒刑的貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等二罪，起訴高及4名前助理。台北地院原定本週三宣判，然受颱風影響，延至今天（26日）上午11時判決，屆時如高被依貪污罪判處有期徒刑以上之刑，依地方制度法規定，新竹市長職務將即刻停職。

本案遭起訴的被告除高虹安外，還有國會辦公室前公關主任「公衛文」王郁文、前行政主任「兔姊」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷。

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北院審理時，先傳喚3名認罪助理包括黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷。黃惠玟透過辯護人強調，勞工沒有選擇權，尤其是在雇主為有頭有臉的立委時，勞工只能聽從雇主的指示；陳昱愷的辯護人李德豪表示，陳是「寄人籬下」的助理。3人都請北院給予減刑及緩刑機會。

唯一不認罪的助理王郁文說，她2020年2月起至高辦工作，9月底離職，4萬4千多元薪水於9月15日入帳，同月下旬行政主任「兔姐」黃惠玟和她說悄悄話，稱因辦公室裝潢費過鉅，零用金可能不夠用，問她能否留下9月薪水；王想與同仁好聚好散，也希望高辦運作順暢，不好意思拒絕，遂答應捐出。

同樣不認罪的高虹安表示，助理捐款給辦公室並非特例，是曾任前立委李俊俋助理的黃惠玟依過往經驗提議沿用，她曾一再向黃惠玟確認助理捐款合法性，黃稱只要用於公務就合法。

高也說，辦公室所有成員都可使用零用金，且大多無須知會她，助理皆有實際提供勞務與加班時數，她未施用詐術虛報或浮報，零用金非她保管、私用或決定用途，也有歸還助理代墊款項，她另已支出逾80萬元用於公務，檢方卻視而不見，以致外界誤解她一毛不拔。

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