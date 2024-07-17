綁匪夫潛逃中國販毒終生監禁 妻心碎訴離獲准

張女認為此生不可能再跟先生共譜姻緣，訴請休夫，新竹地院也認為這段婚姻看不到未來，判准離婚。（情境照）

2024/07/17 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹結婚20年的張女說，先生陳男在13年前因擄人勒贖殺人未遂而畏罪潛逃中國，結果在當地又販毒而被判無期徒刑，由於中國沒有假釋制度，張女認為此生已不可能再跟先生共譜姻緣，決定訴請休夫，新竹地院也認為這段婚姻看不到未來，判准離婚。

94年結婚的張女說，先生陳男因涉犯擄人勒贖及殺人未遂等案，於100年畏罪出境，而遭新竹地院發布通緝。陳男在中國因販毒，經廣東省東莞市中級人民法院判處無期徒刑，現於廣東省東莞監獄執行中。

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由於中國法律並無假釋規定，陳男必須在監終老，縱使日後遭遣返回台，亦將面臨擄人勒贖等重罪刑責，此生顯然無法再共營婚姻生活。由於婚姻已生重大破綻，無維繫可能，因此張女請求判准離婚。

法官調查陳男因犯刑案畏罪出境，迄今未歸，而經新竹地院發布通緝。並因犯販賣毒品等罪，被中國廣東省東莞市中級人民法院判處無期徒刑，現於東莞監獄服刑經合法通知未到庭爭執，亦未提出書狀作何陳述或答辯，法官綜合事證調查結果，足認陳男已經多年未與妻子共營夫妻生活。

民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。乃抽象的、概括的離婚事由，判斷標準為婚姻是否已生破綻而無回復希望，法官認為陳男因畏罪逃亡出境而遭通緝，又於中國犯重罪，遭判處無期徒刑而長期監禁，夫妻已逾13年未共同生活，陳男選擇離境逃亡，妻子不僅無法相互溝通扶持且無法預見婚姻未來，自然對此婚姻無法再抱任何希望，任何人處於同一環境下，均喪失維持婚姻意願的程度，且婚姻出現破綻，起因於陳男自身行為不檢，逕自離家別居，法官認可歸責於陳男，判准離婚。

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