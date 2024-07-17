為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

綁匪夫潛逃中國販毒終生監禁 妻心碎訴離獲准

張女認為此生不可能再跟先生共譜姻緣，訴請休夫，新竹地院也認為這段婚姻看不到未來，判准離婚。（情境照）

張女認為此生不可能再跟先生共譜姻緣，訴請休夫，新竹地院也認為這段婚姻看不到未來，判准離婚。（情境照）

2024/07/17 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹結婚20年的張女說，先生陳男在13年前因擄人勒贖殺人未遂而畏罪潛逃中國，結果在當地又販毒而被判無期徒刑，由於中國沒有假釋制度，張女認為此生已不可能再跟先生共譜姻緣，決定訴請休夫，新竹地院也認為這段婚姻看不到未來，判准離婚。

94年結婚的張女說，先生陳男因涉犯擄人勒贖及殺人未遂等案，於100年畏罪出境，而遭新竹地院發布通緝。陳男在中國因販毒，經廣東省東莞市中級人民法院判處無期徒刑，現於廣東省東莞監獄執行中。

由於中國法律並無假釋規定，陳男必須在監終老，縱使日後遭遣返回台，亦將面臨擄人勒贖等重罪刑責，此生顯然無法再共營婚姻生活。由於婚姻已生重大破綻，無維繫可能，因此張女請求判准離婚。

法官調查陳男因犯刑案畏罪出境，迄今未歸，而經新竹地院發布通緝。並因犯販賣毒品等罪，被中國廣東省東莞市中級人民法院判處無期徒刑，現於東莞監獄服刑經合法通知未到庭爭執，亦未提出書狀作何陳述或答辯，法官綜合事證調查結果，足認陳男已經多年未與妻子共營夫妻生活。

民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。乃抽象的、概括的離婚事由，判斷標準為婚姻是否已生破綻而無回復希望，法官認為陳男因畏罪逃亡出境而遭通緝，又於中國犯重罪，遭判處無期徒刑而長期監禁，夫妻已逾13年未共同生活，陳男選擇離境逃亡，妻子不僅無法相互溝通扶持且無法預見婚姻未來，自然對此婚姻無法再抱任何希望，任何人處於同一環境下，均喪失維持婚姻意願的程度，且婚姻出現破綻，起因於陳男自身行為不檢，逕自離家別居，法官認可歸責於陳男，判准離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
妻子嚴重車禍竟撂話「別拖累我」 無情夫24年後被休
2024/06/29 10:02

妻子嚴重車禍竟撂話「別拖累我」 無情夫24年後被休
到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
2024/07/10 06:13

到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
每週找同一應召女買春 違反婚姻忠誠義務判賠
2024/07/10 21:43

每週找同一應召女買春 違反婚姻忠誠義務判賠
平日低調躲通緝 想看剛出生兒子飛車違規被警逮
2024/07/16 11:52

平日低調躲通緝 想看剛出生兒子飛車違規被警逮
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播