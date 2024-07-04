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下班時刻公車拋錨擋路中 4警合力推至路旁獲表揚

4警合力將故障公車推至路旁。（記者王冠仁翻攝）

4警合力將故障公車推至路旁。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/04 13:27

〔記者王冠仁／台北報導〕一輛公車前晚行經北市中華路二段時不幸拋錨，當時正值下班尖峰時刻，公車拋錨處更是交通要道，導致路上車流壅塞。轄區員警巡邏時發現此事，雖然當時公車司機已經找來拖吊車，但為了盡快紓解交通壅塞，3名員警以及一名警校實習生當機立斷，合力將公車推至路旁，迅速化解車流壅塞危機。

北市警中正二分局今天公開表揚南海路派出所副所長蔡青谷、警員張又中、劉宇哲及實習生陳貫鑫，肯定他們處置迅速、熱心助人的態度。

警方表示，前天晚上7時許，一輛公車行經中華路二段附近時，疑因引擎故障，突然拋錨熄火。但公車拋錨處是板橋往來萬華的交通樞紐，而且當時正是下班尖峰時刻，路上車流逐漸增加。雖然當時公車司機已讓乘客下車，同時通知拖吊業者前來救援，但拖吊車抵達需要一段時間，交通逐漸壅塞。

當時蔡員等4人巡邏經過，他們當機立斷，請司機上車打空檔並握好方向盤，由員警於車後徒手推車，合力將故障公車順利移置路邊等待大型拖吊車到場，迅速排除交通障礙並解決駕駛險境、維持該路段下班車流順暢，及時解除危機。

中正第二分局呼籲，駕駛人於行車前應先注意車況，並定期做好車輛檢查保養，行駛中也要觀察車輛有無異狀，以確保行車安全，遇有類似狀況時勿驚慌，先行將三角警示牌擺放車輛後方警示來車，隨後撥打110報案專線或道路救援電話尋求協助。

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