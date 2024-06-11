酒店女公關服務內容包括性交易可硬上？ 2男性侵各判7年2月

酒店女公關服務內容包括性交易，即可硬上？吳男2人違反女公關性自主意願，各涉單獨、共同輪流性侵女公關，高等法院更二審各判7年2月。（記者楊國文攝）

2024/06/11 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕北市吳姓、梁姓男子在吳男住處開趴，並向酒店誆A女出場陪酒和性交易。吳男2人酒後竟先後將A女拉進廁所性侵，被害人受辱全裸累癱在床上睡著，不久，又被吳男2人以一人壓制A女手腳，另一人遂行性侵等共同性侵得逞。高等法院更二審認定，A女出場服務內容雖然包含性交易，仍有性自主決定權，吳男2人違反其意願，先後單獨、共同性侵A女犯行，均觸犯強制性交罪、2人以上共同犯強制性交罪，今各判刑7年2月，可上訴。

判決指出，吳男、梁男於2016年11月16日晚上7時在新北市蘆洲區7、8樓的樓中樓住處開趴，與陸續到場吳的女友、多位友人飲酒作樂，當晚9時，梁男連繫酒店人員安排23歲的A女被誆出場坐枱，服務內容包含性交易。

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A女抵達後，與吳男、梁男和其友人飲酒，17日零時30分，A女到7樓如廁完開門時，吳男竟強行抱住A女將其推倒在7樓沙發上，不顧她反抗喊叫「不要」，硬將拉進廁所性侵。

吳男性侵得逞離開廁所，A女才走出廁所，梁男見狀，又將她拉進廁所，如法泡製加以性侵，完事後，全裸的A女被扛到床上，因累癱而睡著了。

凌晨3時，A女睡夢中感到有人撫摸她身體而驚醒，竟然是吳男、梁男食髓知味，均對她上下其手，2人接著淪流壓制手腳、另一人著手性侵等方式，共同性侵得逞，A女因反抗全身小腳等多處瘀、挫傷。事後，A女向經紀人、友人哭訴遭吳男、梁男輪流、共同性侵，驗傷後，對吳男、梁男提告加重強制性交罪。

台北地院審理時，吳男、梁男均否認性侵A女，吳男辯稱，A女是梁男找來陪酒和性交易的女子，當時和A女玩遊戲，因A女輸了，才會拉開她的胸部親了一下，可能因此留下跡證，未性侵A女；梁男承認和A女發生2次性行為，但辯稱A女是他請酒店找來陪酒和性交易的女子，經取得A女同意，才發生性行為，因坐檯時間到了，A女即離開，他也付清坐枱及性交易的費用。

台北地院審理認定吳男、梁男均涉嫌強制性交罪、2人以上共同犯強制性交罪，各判7年10月徒刑。全案2度上訴後，均被最高法院撤銷發回高院更審。

高院更二審認為依A女在警詢、偵查及歷次審理中，就吳男、梁男違反其意願，對她單獨或共同性侵等犯行，均詳細證述明確，並無瑕疵與矛盾，多位證人均證述A女受害哭泣、情緒激動等反應，均與一般性侵受害者的情緒反應相符，而且A女驗傷後確認其手腳受傷位置，與男2人性侵時輪流壓制其手腳情狀吻合，可認定吳男、梁男確涉嫌強制性交罪、2人以上共同犯強制性交罪嫌。

更二審指出，A女到場服務內容雖然包含性交易，梁男亦將性交易等款項繳清，但是否依約進行性交易，A女仍有性自主決定權，不能逕認為A女赴約即表示已同意進行性交易。

從當時情狀，吳男、梁男顯然未尊重A女的性自主權，違反其意願，先後單獨、共同性侵A女，導致她身心受重創，不僅犯後否認犯行，也未和A女和解，審酌吳男務農、離婚，梁男未婚、在市場賣魚等生活經濟狀況，各改判7年2月徒刑，可上訴。

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