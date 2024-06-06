運將挨告性侵檳榔西施人妻！一雙「厚底鞋」成無罪關鍵

楊姓大車司機與檳榔西施阿花（化名）偷情，原本被認定是性侵，打官司到三審發回更一審才判處無罪。（資料照，記者王捷攝）

2024/06/06 07:51

〔記者王捷／台南報導〕楊姓大車司機與檳榔西施阿花（化名），瞞著阿花的丈夫，在檳榔攤旁的倉庫偷情，但丈夫發現後，阿花主張遭性侵，一審判處楊男3年多刑期，最高法院以單一指控駁回，更一審則認為，阿花主動脫掉厚底鞋的舉動，違背經驗法則，加上證據不足，最終逆轉判楊男無罪。

楊男用交友軟體「檸檬」認識阿花，發展成地下戀情，2020年7月間，楊男去檳榔攤找阿花，自稱被阿花撫摸後有身體反應，但阿花說不要，想先暫時關店去汽車旅館，不過楊男擔心有客人要來買檳榔，或是阿花的丈夫突然出現不好交代，所以要阿花到檳榔攤後方的倉庫解決。

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阿花則說，她一開始抗拒，但雙手被楊男往後拉，求救也沒人會聽到，楊男說她穿鞋太高、不好用站姿性交，她才配合脫鞋。在案發後阿花沒有立刻報案，而是聽網友的建議，騙楊男說自己懷孕了要墮胎，跟楊男討了8千元，之後楊男得知被騙，揚言要砸檳榔攤，才讓這件事曝光，最後導致阿花與丈夫離婚，還罹患精神疾病，阿花的丈夫則要求楊男拿5萬元出來展現誠意。

一審採信阿花丈夫與楊男的對話錄音，楊男聲稱一開始阿花有拒絕，但後面沒有拒絕，雖然楊男辯稱這個「拒絕」是阿花抗拒在倉庫偷情，要去汽車旅館，不過一審未採信，判處3年多徒刑，二審台南高分院也駁回上訴，但是到最高法院時，法官認為，全部只有阿花單方面指控，沒有積極證據，因此發回台南高分院更審。

更一審發現，楊男單手從後方抓住阿花雙手，以另一手脫下阿花的內褲，再拉下自己外褲拉鍊，即使阿花不反抗，這種性侵手法難度很高，但他們卻站立性交3到5分鐘，期間阿花還依楊男指示脫下厚底拖鞋，這實嚴重違背經驗法則，存有瑕疵。

還有，被害人遭侵害後會有各種反應，並不是案發時沒反抗、沒求救，或是沒有馬上報案，就不算受到侵害，更一審認為，法院不是以這些認定楊男沒有性侵阿花，而是案發後兩人的互動、反應，加上證據不夠明確，無法證明楊男犯罪，所以撤銷原判，改判無罪。

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