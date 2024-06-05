性侵小六姪孫女害性情大變 惡叔公這樣狡辯下場曝

南投地院法官重判惡叔公有期徒刑7年8個月。（資料照）

2024/06/05 21:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣小學六年級女童「小芳」（化名）放寒假期間遭叔公指侵，不敢告訴母親，承受不了壓力跟導師說，邊說邊發抖爆哭。惡叔公被法辦，否認性侵到底，南投地院法官近日依加重強制性交罪名，重判有期徒刑7年8月。

判決書指出，去年1月下旬寒假期間，當時小六的小芳與媽媽回娘家住，當晚和弟弟妹妹同床睡覺，睡到一半，叔公突然進來，不顧床上還有其他小孩，開始對小芳摸胸，還把手伸進褲子裡指侵。

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小芳害怕焦慮，但媽媽生病，不敢告訴她，一直忍到開學前一天返校日，才到辦公室跟導師說出這件事。小芳訴說時身體發抖、雙腳不自主搖晃，接著爆哭，導師趕緊通報，叔公性侵姪孫女的惡行才曝光，檢警展開偵辦。

小芳事後不只失眠、心悸，性情更是改變，會自傷，也會打妹妹耳光，憤怒撕毀自己的畫，學習意願低落，法院囑託醫院進行精神鑑定，診斷出她有創傷後壓力症候群反應。

叔公則矢口否認犯行，辨稱只是把女童抱起來挪動位置，還說女童說的跟導師說的有出入。但法官在判決書中寫道，叔公只為滿足己身性慾罔顧人倫，戕害女童身心發展，應予責難，參酌他犯後態度及未與被害人道歉和解，以對14歲以下之女子制性交罪名，判處有期徒刑7年8個月。全案可上訴。

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