毒蟲遇警「金蟬脫殼」想逃 警借民眾機車追捕逮人

警方借用熱心民眾機車追捕，輕鬆將王男逮捕到案。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/06/09 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕47歲王姓男子手握裝有安非他命的夾鏈袋，違規穿越馬路遇上員警攔查，王男欲逃跑時被拉住，竟順勢「金蟬脫殼」脫衣落跑，員警向熱心民眾借機車追捕，順利逮獲王男，而他手上的吸食器、安毒成了鐵證。

桃園警分局埔子派出所員警謝瑋倫8日下午巡經桃園區中正路，發現王男違規穿越馬路，遂將他攔下勸導，查詢發現王男是毒品調驗人口，卻未依規定進行毒品調驗，而且對話過程神情十分慌張，手中還握著疑似裝有毒品的夾鏈袋。

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員警請他出示手中物品，王男拒絕且轉身想跑，員警一把將他拉住，拉扯過程王男將夾鏈袋塞進所攜帶的口氣芳香錠鐵盒中，接著順勢脫掉衣服，並把鐵盒扔進一旁工地，隨即拔腿狂奔。

謝員立即呼叫警力支援並在後尾隨，雙方追逐約100多公尺，王男逃往人潮眾多的街道，意圖規避員警查緝，謝員隨即向熱心民眾借用機車在後尾隨，王男又跑了約50公尺，回頭張望見員警騎機車過來當場傻眼，立即放棄逃逸、乖乖就範。

員警帶他返回攔查現場取回鐵盒，裡頭果然有毒品吸食器及1小包安非他命，警詢後依毒品罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

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王男街頭遇警攔查，竟「金蟬脫殼」脫掉衣服逃逸。（記者鄭淑婷翻攝）

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