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毒蟲半夜開車違停斑馬線 警攔查發現K菸竟被車門夾手

苓雅警分局成功路派出所員警撋查違規車軜時發現毒品，竟被毒蟲用車門夾傷手背。（資料照）

苓雅警分局成功路派出所員警撋查違規車軜時發現毒品，竟被毒蟲用車門夾傷手背。（資料照）

2024/06/05 14:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子開車違停，員警上前攔查時眼尖發現車內有K菸，楊不但拒絕盤查，還關車門夾傷員警左手背，甚至拍掉員警身上的密錄器，被法官依妨害公務罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，去年8月17日晚上9點多，楊男開車行經苓雅區一帶時，因把車臨停在十字路口的斑馬線上，違規引來員警關注，員警上前盤查時，楊男搖下車窗，員警馬上聞到一股濃濃的K菸味，員警要求楊男下車接受盤查，但楊男僵持在車內一陣子後，才開啓車門打算下車。

當楊男打開車門的瞬間，員警眼尖發現車內有1根捲菸，員警質疑是K菸，於是先要求楊男提供證件，但楊男似乎擔心被警方看到毒品，立即用力關上車門，員警的左手因來不及縮回，當場被車門夾傷手背；楊男見車門被員警的手掌擋住無法關閉，再度下車竟動手推擠員警，導致員警夾在防彈背心上的密錄器也被拍落在地。

由於楊男藏毒和攻擊員警，當場被警方依現行犯逮捕送辦；高雄地院審理時，楊男否認攻擊員警，辯稱他下車讓員警查證件，理所當然把門關起來，是員警自己伸手去擋在關車門的地方才被夾到，但法官根據相關事證不採信他的說詞，依對於公務員依法執行職務時施強暴罪判徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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