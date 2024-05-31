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直播帶貨當掩護 新北警破毒蟲據點驚見「超大K盤」

警方將連林男在內共5男3女帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將連林男在內共5男3女帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/31 14:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲林姓男子日前在新北市板橋與人鬥毆，警方趕抵時已鳥獸散，近一步調查發現，林男與三五好友們以一處民宅為據點，經營網路直播作為掩護。警方循線於昨日晚間前往查緝，將屋內連林男在內共5男3女逮捕，並查獲包含K他命、開山刀等各式違禁品，桌上內還有「超大號K盤」。

據了解，林男承租板橋區南雅西路一段某民宅3年，經營網路直播販售精品、衣褲、鞋包等，但實際上卻是林男與豬朋狗友集會的據點。本月10日林男在據點附近與人起衝突鬥毆，警方第一時間沒有逮到人，於是盯上林男，展開一系列追查。

警方確定林男據點，並掌握林男握有違禁品事證，昨晚間由板橋警分局與保安大隊霹靂小組前往攻堅，順利將屋內5男3女制伏，並搜K他命、辣椒水、空氣槍、大麻菸彈等各式證物。誇張的是，屋內還搜出超大型K盤，可見這群人沒事就在這邊吸毒作樂。

林男等人承認持毒，但不願交代毒品來源，警方對此將持續向上溯源。板橋警分局長陳宇桓表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」，持續淨化社會治安。

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警方在屋內驚見超大K盤。（記者徐聖倫翻攝）

警方在屋內驚見超大K盤。（記者徐聖倫翻攝）

警方入內將所有人控制。（記者徐聖倫翻攝）

警方入內將所有人控制。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回K他命、大麻菸彈、開山刀、西瓜刀、辣椒水等多樣違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回K他命、大麻菸彈、開山刀、西瓜刀、辣椒水等多樣違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

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