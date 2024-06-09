為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中油通運輪擦撞離岸堤破大洞 急返高雄港

中油通運輪擦撞後受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

中油通運輪擦撞後受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

2024/06/09 11:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油通運輪（TONG YUN）昨（8）日駛離高雄港，疑為了閃避其他船隻，不慎撞上二港口外離岸堤，致離岸堤毀損，船身也破了大洞，通運輪緊急調頭返回高雄港修繕，為了安全起見，船身周遭布設攔油索，事故原因將由航港局運安會等相關單位調查釐清。

臉書社群網站「社會事新聞影音」PO出一段影音，一艘船舶駛離高雄港時，船身過於接近離岸堤，船員呼喊2次「不太能過去」，但已無法挽回船隻偏向情勢，隨即有人喊「中了、中了，昏倒了」，擦撞瞬間發出巨響、激起水花，離岸堤一角受損，通運輪船身則破了一個大洞。

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長郭光輝說明，台灣籍通運輪於昨日下午1時10分從高雄港二港口出港時，船尾右舷擦撞港外離岸堤，船上人員立即做必要處置，經初步檢視確認無漏油情事，船方申請緊急進港獲准，傍晚6時駛回高雄港安全靠泊118號碼頭。

郭光輝表示，該輪進港作業期間並無發生漏油，但為了確保港區環境及安全，高雄港務分公司要求該船及船代在船舶周圍佈設攔油索，安排必要應處資材以便及時因應突發狀況，並安排專人持續注意船舶狀況，定時向高雄港VTS（船舶交通服務系統）回報船況。

外傳通運輪是為了閃避其他船隻才撞上離岸堤，郭光輝說，事故原因由航港局運安會相關單位後續調查；至於離岸堤實際受損及後續修復，高雄港務分公司將會同相關單位釐清確認。

中油通運輪擦撞高雄港離岸堤，船身破了一個大洞。（圖取自「社會事新聞影音」）

中油通運輪擦撞高雄港離岸堤，船身破了一個大洞。（圖取自「社會事新聞影音」）

通運輪撞擊離岸堤前畫面。（圖取自「社會事新聞影音」）

通運輪撞擊離岸堤前畫面。（圖取自「社會事新聞影音」）

擦撞瞬間激起水花。（圖取自「社會事新聞影音」）

擦撞瞬間激起水花。（圖取自「社會事新聞影音」）

離岸堤受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

離岸堤受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

通運輪返回高雄港，船身周遭佈設攔油索。（高雄港務分公司提供）

通運輪返回高雄港，船身周遭佈設攔油索。（高雄港務分公司提供）

通運輪周遭佈設攔油索。（台灣港務分公司提供）

通運輪周遭佈設攔油索。（台灣港務分公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外國貨輪撞澎湖漁船肇事逃逸 漁民被迫「自力救濟」憂索償無門
2024/05/06 10:23

外國貨輪撞澎湖漁船肇事逃逸 漁民被迫「自力救濟」憂索償無門
日本石川縣防波堤隆起4公尺 專家勘查證實：數千年一遇
2024/01/16 15:40

日本石川縣防波堤隆起4公尺 專家勘查證實：數千年一遇

玉山盃完美落幕 桃園市奪2連霸！
減緩台南海岸侵蝕退縮 北門雙春海岸養灘定沙工法真特別
2024/05/24 14:47

減緩台南海岸侵蝕退縮 北門雙春海岸養灘定沙工法真特別
國台辦定調「惡性撞船事件」 沈伯洋示警：下一步地方包圍中央
2024/04/29 12:22

國台辦定調「惡性撞船事件」 沈伯洋示警：下一步地方包圍中央
獨家》台灣商港首見孤聳海中燈塔！ 「難以到達的秘境」曝光
2024/04/12 09:44

獨家》台灣商港首見孤聳海中燈塔！ 「難以到達的秘境」曝光
東京備忘錄我國連7年獲白名單 國輪至23會員國享低抽檢次數
2024/05/28 18:19

東京備忘錄我國連7年獲白名單 國輪至23會員國享低抽檢次數
巴爾的摩大橋坍塌！2人獲救1重傷 州長宣布進入緊急狀態
2024/03/26 19:42

巴爾的摩大橋坍塌！2人獲救1重傷 州長宣布進入緊急狀態
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播