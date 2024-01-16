日本石川縣防波堤隆起4公尺 專家勘查證實：數千年一遇

日本石川縣能登半島於元旦發生強震釀成嚴重傷亡，引發地殼隆起，專家經勘查確認多達4公尺，專家表示這樣的情況非常罕見，並稱「這是數千年一遇的現象」。圖為示意圖。（美聯社）

2024/01/16 15:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島於元旦發生強震釀成嚴重傷亡，日媒消息指強震還連帶影響周遭海岸地形，引發地殼隆起，專家經勘查確認多達4公尺，專家表示這樣的情況非常罕見，並稱「這是數千年一遇的現象」。

能登半島於元旦當天下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分）發生芮氏規模7.6強震，在當地造成嚴重災情及死傷，日媒報導先前就曾指出，國土地理院表示，透過衛星圖像即時分析，受創最深的輪島市向西位移了1.3公尺，整條海岸線也被往海洋的方向推動了200公尺，在地表受地震影響被抬升下，也使得海岸多出240公頃的陸地。另外該院設在輪島市的觀測點也測得地表上升約1.1公尺，輪島市西部地區更出現高達4公尺的上升數字。

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《NHK》近日則是又有報導指出，由於地震影響，石川縣能登半島北側有一個地方出現地面隆起，日本產業技術綜合研究所地質調查所派員前往輪島市門前町開曾漁港周邊進行調查，附著在防波堤上的貝類及沙蠶所在位置，推估隆起約4公尺。對於這樣的發現，專家表示高達4公尺的隆起非常罕見，可說是數千年一遇的現象。

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